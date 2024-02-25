Savaştaki İsrail’e en çok sebze Türkiye’den

Mert Cengiz'in haberine göre, İsrail Tarım Bakanlığı’nın 22 Şubat tarihli verilerine göre 8 Ekim 2023-21 Şubat 2024 arasında İsrail’in en fazla meyve-sebze ithalatını Türkiye’den yaptığı ortaya çıktı.

Söz konusu Gazze’ye kanlı saldırılarını düzenlendiği dönemde toplamda yapılan 131 bin 295 tonluk ithalatta Türkiye’den İsrail’e 40 bin 398 ton meyve-sebze ihracatı yapıldığı belirtildi.

Türkiye’den yaklaşık 18 bin ton domates ve 10 tondan fazla soğan ihraç edildiği belgelere yansıdı.

Tel Aviv’in resmi verilerine göre Türkiye’yi 29 bin 394 ton ihracat ile Ürdün izledi.

Sıralama Hollanda, İtalya, Çin ve Fransa olarak devam etti.

TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ

Normalleşme sürecindeki Tel Aviv-Ankara ilişkileri, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddetli bombardımanları sonrası kopma noktasına gelmişti. Tel Aviv yönetimi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu Nazi lideri Adolf Hitler’e benzettiği yorumları sonrası Türkiye’deki tüm diplomatlarını ülkeye geri çağırmıştı.

Dönemin İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, “Erdoğan görevde olduğu sürece büyükelçilerinin Türkiye’ye geri dönmeyeceğini” açıklamıştı. Dışişleri Bakanlığı ise 4 Kasım 2023’te İsrail’in sivillere yönelik saldırılarını işaret ederek Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunları Ankara’ya çağırmıştı.

Kaynak: CUMHURİYET