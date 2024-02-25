25 Şub 2024 - 12:23- Spor G:

11'LER BELLİ OLDU

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden Kocaelispor, bugün deplasmanda Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile mücadele edecek. Yeni teknik direktör Mustafa Gürsel, Kocaelispor’un başında ilk sınavına çıkacak. İşte takımların 11'leri...

SPOR MERKEZİ
SPOR MERKEZİ Tüm Haberleri
11'LER BELLİ OLDU mask


11'LER BELLİ OLDU Teknik Sorumlu
# Kocaelispor, Ankara Keçiörengücü

25 Şub 2024 - 12:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Aykut - Amaral gene yedek mehmet gene yedek arkadaş anlamadım gitti

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 12:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL