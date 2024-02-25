YKS başvuruları için son gün yarın!

YKS sınav için başvuru süreci, 1 Şubat'ta başladı. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek. ÖSYM, sınav başvurularının 26 Şubat 23.59'da sona ereceğini hatırlattı.

Sınava başvuracak adaylar her bir oturum için 295 lira ödeyecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 8 Haziran Cumartesi, Alan ve Yabancı Dil Yeterlilik Testleri ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

YKS sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: CUMHURİYET