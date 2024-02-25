Acurman, Bahçecik’te projelerini anlattı

CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman, ekibiyle birlikte durmaksızın çalışıyor. Acurman, belediye başkan adaylarını ağırlamaya başlayan Bahçecik Kültür ve Dayanışma Derneği’nin ilk konuğu oldu. Dernek Başkanı Ali Sivri, Derneğin kurucularından olan Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı ve Kocaeli Artvinliler Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Demir’in de hazır bulunduğu toplantıda Acurman’a, CHP Başiskele İlçe Başkanı Uğur Falay, ilçe yöneticileri ve meclis üyesi adaylarından Hüseyin Bayram, Levent Soycan ve Neslihan Bakkal eşlik etti.

Menekşe Yaylası için tesis projesi

Projelerinin bazılarından bahseden Acurman, Menekşe Yaylası için bir tesis projesi hazırladıklarına dikkat çekerken, “Fenerbahçe’nin Topuk Yaylası benzeri bu projemizle hem bölgemizi tanıtacağız hem de elde edeceğimiz gelirle amatör spor kulüplerimiz fon aktaracağız. Öte yandan amatör spor kulüplerimiz de burayı kullanacak. Genç oyuncularımız büyük kulüpler bu tesiste izleyecek. Yeni dönem, Başiskele’de sporu öne çıkaracağımız bir dönem olacak” dedi.

Büyükler için Vefa Evleri Projesi

Vefa Evleri projelerini çok önemsediklerine dikkat çeken Acurman, “Başiskeleli büyüklerimiz gündüzleri burada vakit geçirecekler. Sağlık personellerimiz onlar için Vefa Evleri’nde hazır bulunacak. Büyüklerimize gözümüz gibi bakacağımız bu proje sayesinde onlara bakmakla yükümlü olan kadınlarımız da sosyal hayata daha rahat entegre olacak” şeklinde konuştu.

Kreşler için sembolik ücret

Göreve gelir gelmez kreşlerle ilgili çalışma yapacaklarını ifade eden Anıl Acurman, “Sembolik ücretlerle vatandaşlarımızın yararlanmasını sağlayacağımız bu projemizle de kadınlarımızın evlere kapanmalarının önüne geçeceğiz. Bizim amacımız Başiskele Belediyesi’ni hemşerilerimizin ailelerinin bir parçası yapmak. Onların her anlarında yanlarında olacağız” dedi.

Ranta geçit yok

Öte yandan toplantıda söz alan Belediye Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Bayram, “Ben Hüseyin Bayram. Marangoz Mustafa Bayramı Torunu Sedat Bayramın oğluyum. Baba tarafım Trabzon, anne tarafım Artvinli. Babaannem ise Selanik göçmeni. Yani ben her anlamda iliklerine kadar işlemiş harmanlanmış bir Bahçecikliyim. Bahçecik’ten ATM’yi kaldırmaya geldiklerinde onların karşısında babamla birlikte ben de vardım. Bahçeciklilere hakaret edercesine yapılan tümseklerin kaldırılması için yapılan eylemde büyüklerimle birlikte ben vardım. Bahçecik’in en güzel topraklarını ranta teslim edilmesini engellerken ben vardım. Dün Bahçecik için Bahçecik halkı için her türlü mücadeleyi verdiysen bugun de yarın da aynı mücadeleyi vermeye devam edecegim” dedi.

Projeler beğenildi

Dernek Başkanı Ali Sivri, Bahçecik halkının taleplerine ilişkin dosyayı Acurman’a sunarken, bu projelerin büyük bölümünün Acurman’ın projeleri arasında yer alması dernek üyelerini memnun etti. Acurman, “Demek ki CHP olarak halkımızın sorunlarını iyi analiz etmişiz” dedi. Öte yandan Acurman’ın Merkez Seymen ve Tarihi İpekyolu turizm projeleri dernek üyeleri tarafından çok beğenildi.

Takipçisi olacaklar

Dernek Başkanı Sivri, Başiskele Belediye Başkanı Anıl Acurmana teşekkür ederek, “Seçilmeniz halinde projelerin takipçisi olacağız” dedi. Derneğin kurucularından Alaaddin Sarı da projeleri çok beğendiğini kaydederken, “Acurman’ın deprem konusuna değinmesi ilçemiz için çok önemli. Kendisine başarılar diliyorum” dedi.