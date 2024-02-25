Gölcük'te apartman dairesi icradan satılıktır

T.C.GÖLCÜK İCRA DAİRESİ

2019/408 TLMT.



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2019/408 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy, 260 Ada, 1 Parsel, 6 nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız ...

Adresi : Şirinköy Mah.Sakarya Cad.17.Ada,A-6 Blok, No 74, Daire:6 Gölcük Kocaeli Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 10.387,00 m2

Arsa Payı : 1/66

İmar Durumu :Bu taşınmazın Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca yapılan Afetzede Kalıcı Konutlarından olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 1.500.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:00

20/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.