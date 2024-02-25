Körfez'de 17814 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C.KÖRFEZ(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/22 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/22 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, Alihocalar Mah. Mancarlıtarla Mevkii, 105 Ada, 109 Parsel

Adresi : Alihocalar Mah. Mancarlıtarla Mevki, 105 Ada 109 Parsel Körfez / KOCAELİ

Yüzölçümü : 17.814,87 m2

İmar Durumu :Dava konusu Kocaeli İli, Körfez İlçesi, Alihocalar Mahallesi 105 Ada 109 parselin, Körfez Belediyesi mücavir alanında olduğu, 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planlarının olduğu, planda “DİĞER TARIM ALANI” olarak belirlendiği görülmüştür.

Kıymeti : 6.235.204,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/03/2024 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/03/2024 - 14:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/04/2024 - 14:43

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Bitiş Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:43

18/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.