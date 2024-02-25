25 Şub 2024 - 13:23- Spor G:

Mustafa Gürsel, "En ideal kadromuzu sahaya sürdük ve kazanacağız"

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Mustafa Gürsel, "En ideal kadromuzu sahaya sürdük ve kazanacağız" mask

Mustafa Gürsel maç öncesinde "Kazanmamız gereken bir maç onun bilincindeyiz. Göreve gelmemiz kısa süre oldu ama maça hazırız. En ideal kadromuzu sahaya sürdük ve kazanacağız" dedi.
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25 Şub 2024 - 13:23 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Aykut - Cihat yerine amaral olsa o golü yemezdik adamlara 7-10 aradı saldırdık gol attık

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 14:30
02

Gerçek Taraftar - Hasim arda, yusuf cihat, kouakou lu kadro en iddaalı kadro ise vay halimize..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 14:11
01

Yeşil Siyah - En ideal kadro bu diyorsan ve bu kadroda Amaral değil de Cihat Çelik varsa boş tribünlere oynarsınız bu en ideal kadronuzla...

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 25 Şubat 13:47
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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