Tutuş "Kentte trafikte yapabilecek yeni bir şey yok"dedi

Kocaeli Rizeliler Derneği’nin konuğu AKP İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ve AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar oldu. Dernek Başkanı Ekrem Kumuşoğlu ev sahipliğinde yapılan buluşmaya İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı ve Rizeliler katıldı

"YAPILABİLECEK BİR ŞEY YOK"

Burada yaptığı konuşmada Tutuş "Belediye başkanı olduktan sonra 6 ay içinde bir değişim olduğunu hissettireceğiz. Konuşarak olmuyor. 5 yıldır bazı konularda şikayet ediyoruz. Bazıları siyaset yapıyorsunuz diyordu. Geldiğimizde biz de budan şikayet edersek neden belediye başkanı oldunuz diye derler adama. 6 ay içinde bir şeylerin değiştiğini göstereceğiz.

BÖLGESEL DÖNÜŞÜM GEREKİYOR...

Önümüzdeki süreçte kentte çok büyük projeler var. Belki bugün yaptığımızda birileri kızacak. Yapılması gereken yerinde dönüşüm işinin sonuna geldik. Bizim depreme yakalanmadan bu kente dokunmuş olmamız gerekiyor. Bu dokunuş yerinde dönüşüm ile değil ada bazında bölgesel dokunmalar yapmamız gerekiyor. İkinci sıradaki problem trafikten bahsediyoruz.

YIKACAĞIZ

10 sene sonra bu kentte trafik ne hale gelir kafanızda canlandırın. Bu kentte trafikte yapabilecek yeni bir şey yok. Bu haliyle yok. En son değişiklikleri Büyükşehir Belediye Başkanımız Genel Sekreterken yapmıştı vali olmadan önce. Çarşıyı tek şerit yapmıştı. Dokunmuştu biraz.Ne yapacağız? Yıkacağız.

5 YILDA BİTMEZ

10 metrelik yolları 20 metre, 20 metrelik yolları 50-60 metreye çıkarmamız lazım. Bunu da mühendis mimar arkadaşlar yapacak. Bu iş böyle oluyor. Kentleri yenilerken 100 yıl sonra araç sayısı nasıl olur, nasıl yol ihtiyacı olur diye yapılıyor. Biz de bunu yapacağız 5 yılda bu iş bitmez. 10 yıl içinde bazı emarelerini görmeye başlayacağız” dedi.