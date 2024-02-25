Araç alacaklar dikkat! İşte banka banka taşıt kredilerinde son durum...

Şubat ayına ilişkin faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 45'te sabit bıraktı.
TCMB faiz artırımına gitmedi ancak bankaların taşıt kredi oranlarında değişiklikler görüldü.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı belirlendi.
BDKK kararıyla taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle:
"Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına ve 48 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Değeri 400 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.
Değeri 800 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına ve 24 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.
Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 2 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına ve 12 aya kadar taksitlendirilebilmesine fatura değeri 2 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
Elektrikli araçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu elektrikli otomobil satın alımları için sağlanacak kredilerin vade ve oranlarında güncelleme yaptığını 2023 Nisan’da duyurdu. Kurum tarafından yayınlanan karara göre kullandırılacak kredilerin vadesi fatura değeri;
900 bin liranın altındaki taşıtlar için 48 ay;
900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda 36 ay;
1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda 24 ay;
2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda 12 ay olacak."
Gazete Duvar’ın derlemesine göre; ayrıca 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlarda kredi kullanım oranı maksimum yüzde 70;
900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 50;
1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 30;
2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 20 olacak.
Bankalara göre 36 ay 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:
AKBANK
Faiz Oranı: %3,65
Aylık Taksit: 23.387,41 TL
Toplam Ödeme: 844.246 TL
GARANTİ
Faiz Oranı: %3,99
Aylık Taksit: 24.757,30 TL
Toplam Ödeme: 893.262 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 24.189,31 TL
Toplam Ödeme: 872.815 TL
VAKIF KATILIM
Kâr Payı Oranı: %3,24
Aylık Taksit: 21.779,95 TL
Toplam Ödeme: 786.078 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: %4,49
Aylık Taksit: 26.828,54 TL
Toplam Ödeme: 967.827 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: %4,65
Aylık Taksit: 27.504,76 TL
Toplam Ödeme: 992.171 TL
FİBABANK
Faiz Oranı: %5,61
Aylık Taksit: 31.685,57 TL
Toplam Ödeme: 1.142.680 TL
TÜRKİYE FİNANS
Kâr Payı Oranı: %3,59
Aylık Taksit: 23.149,07 TL
Toplam Ödeme: 835.366 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 23.786,94 TL
Toplam Ödeme: 858.329 TL
TEB
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 24.351,04 TL
Toplam Ödeme: 878.637 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: %4,05
Aylık Taksit: 25.002,37 TL
Toplam Ödeme: 902.085 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 25.412,97 TL
Toplam Ödeme: 916.866 TL
ALBARAKA
Kâr Payı Oranı: %3,38
Aylık Taksit: 22.323,19 TL
Toplam Ödeme: 805.634 TL
KUVEYTTÜRK
Kâr Payı Oranı: %3,39
Aylık Taksit: 22.362,22 TL
Toplam Ödeme: 807.339 TL
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.