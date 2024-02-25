Araç alacaklar dikkat! İşte banka banka taşıt kredilerinde son durum...

Şubat ayına ilişkin faiz kararını açıklayan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini yüzde 45'te sabit bıraktı.

TCMB faiz artırımına gitmedi ancak bankaların taşıt kredi oranlarında değişiklikler görüldü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararına göre, içten yanmalı motorlu sıfır araçlar için uygulanacak taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı belirlendi.

BDKK kararıyla taksitlendirme seçenekleri ve çıkacak kredi miktarı şöyle:

"Nihai fatura değeri 400 bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde 70’i aşamamasına ve 48 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor. Değeri 400 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 800 bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 50’yi aşamamasına ve 36 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

Değeri 800 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 1 milyon 200 bin Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 30’u aşamamasına ve 24 aya kadar taksit imkanı sağlanıyor.

Değeri 1 milyon 200 bin Türk Lirası’nın üzerinde olup 2 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde 20’yi aşamamasına ve 12 aya kadar taksitlendirilebilmesine fatura değeri 2 milyon Türk Lirası’nın üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Elektrikli araçlar için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu elektrikli otomobil satın alımları için sağlanacak kredilerin vade ve oranlarında güncelleme yaptığını 2023 Nisan’da duyurdu. Kurum tarafından yayınlanan karara göre kullandırılacak kredilerin vadesi fatura değeri;

900 bin liranın altındaki taşıtlar için 48 ay;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda 36 ay;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda 24 ay;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda 12 ay olacak."

Gazete Duvar’ın derlemesine göre; ayrıca 900 bin liraya kadar olan elektrikli araçlarda kredi kullanım oranı maksimum yüzde 70;

900 bin TL ile 1 milyon 800 TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 50;

1 milyon 800 bin TL ile 2 milyon 200 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 30;

2 milyon 200 bin TL ile 2 milyon 800 bin TL arasında olan taşıtlarda kullanım oranı maksimum yüzde 20 olacak.

Bankalara göre 36 ay 400 bin TL taşıt kredisinin aylık ve toplam geri ödemesi şöyle:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,65

Aylık Taksit: 23.387,41 TL

Toplam Ödeme: 844.246 TL

GARANTİ

Faiz Oranı: %3,99

Aylık Taksit: 24.757,30 TL

Toplam Ödeme: 893.262 TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 24.189,31 TL

Toplam Ödeme: 872.815 TL

VAKIF KATILIM

Kâr Payı Oranı: %3,24

Aylık Taksit: 21.779,95 TL

Toplam Ödeme: 786.078 TL

DENİZBANK

Faiz Oranı: %4,49

Aylık Taksit: 26.828,54 TL

Toplam Ödeme: 967.827 TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %4,65

Aylık Taksit: 27.504,76 TL

Toplam Ödeme: 992.171 TL

FİBABANK

Faiz Oranı: %5,61

Aylık Taksit: 31.685,57 TL

Toplam Ödeme: 1.142.680 TL

TÜRKİYE FİNANS

Kâr Payı Oranı: %3,59

Aylık Taksit: 23.149,07 TL

Toplam Ödeme: 835.366 TL

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 23.786,94 TL

Toplam Ödeme: 858.329 TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 24.351,04 TL

Toplam Ödeme: 878.637 TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,05

Aylık Taksit: 25.002,37 TL

Toplam Ödeme: 902.085 TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 25.412,97 TL

Toplam Ödeme: 916.866 TL

ALBARAKA

Kâr Payı Oranı: %3,38

Aylık Taksit: 22.323,19 TL

Toplam Ödeme: 805.634 TL

KUVEYTTÜRK

Kâr Payı Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 22.362,22 TL

Toplam Ödeme: 807.339 TL

Kaynak: CUMHURİYET