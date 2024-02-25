SOL Parti Kocaeli’de adaylarını tanıttı

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde siyasi partilerin aday tanıtım toplantıları tüm hızıyla sürüyor. Birçok siyasi partinin büyükşehir adayını ve meclis üyelerini tanıttı. Bu kapsamda SOL Parti Kocaeli İl örgütü bugün Eğitim-Sen Kocaeli salonunda gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi adayı ve Kocaeli’deki meclis üyelerini tanıttı. Gerçekleşen toplantıya SOL Parti MYK üyesi Dilara Kurtuluş, Parti Sözcüsü Gizem Özdem, SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan ve partililer katılım sağladı.

BİR YANDA SİYASİ İKTİDAR BİR YANDAN YOKSUL HALK

Gerçekleşen toplantı da ilk sözü alan SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan, “Ülke durumun ne olduğunun anlaşılmadığı her gün yeni şeylerin yaşandığı bir hal aldı. Çıkarcı ittifaklar bu ülkeyi ele geçirmiş durumdalar. Bir yandan şeriat var bir yandan okullara dayadıkları var. Bir yandan yoksul halk var. AKP sanki yoksulluğa değil de yoksulara savaş açmış. Yoksullarla mücadele ediyor sanki. Yoksulluk almış başını giderken bunlar hala genel ve yerel seçim için yıldızlaştırılmış insanlarla ittifaklar içerisinde. Emeklilerin, gençlerin ve kadınların asıl gündemini konuşmak yerine farklı çalışmalar yapıyorlar. Bir yandan siyasi iktidar bir yanda yoksul halk var. Kendilerine karşı olan kimseyi yanlarında tutmayıp onları hedef almışlar. AKP’de zaten siyasi islami yerleşmek için mevzi almış durumdadır. Yaşam alanlarımıza artık müdahale edilir hale gelmiştir. Bütün bunları bilerek görüyoruz ki siyasetin reklam yönünde ilerleyeme çalışıyor.

ÜRETENLERİN YÖNETTİĞİ BİR KOCAELİ İÇİN

SOL Parti yani partimiz yerel yönetimlerin kamusal ve demokratik dönüşümü için kalıcı, yarına aktarılacak gerçek bir alternatif için çalışılacak. Partimizin hedefi bu. SOL’un kendi bağımsız politikasıyla sürdürülebilecek bir çalışma bu. SOL Parti seçimleri oy vermekten ibaret değil de toplumsal mücadelenin bir etabı olarak görüyor. Toplumun talepleri etrafında bir çalışma oluşturuyoruz. Düzen siyasetinden bağımsız bir politika yürütüyoruz. Üretenlerin yönettiği bir Kocaeli için rant için değil yaşam alanlarımız olduğu bir Kocaeli için aday gösterme kararı aldık” şeklinde konuştu.

BAŞARILI OLMAKDIKLARINI GÖRÜYORUZ

SOL Parti Kocaeli İl Başkanı Hicran Turan’ın ardından söz alan Parti Sözcüsü Gizem Özdem ise, “AKP ve MHP bu seçimlere nasıl bakıyor neden bu kadar önemsiyor. Bu blok kaybettiği İstanbul ve diğer büyük şehirleri bir rövanş olarak görüyor. Özellikle mayıs seçimlerinden sonra AKP kendi gerici rejimini sağlamlaştırmak adına pek çok adım atmaya başladı. Hicran ablanın da bahsettiği gibi tarikatları güçlendirerek rejimini sağlamlaştırmaya çalışıyor. Bizlerde SOL Parti olarak 22 yıldır bu rejime karşı mücadele ettik. Şeriatçı gerici dalganın da ülkenin her yerinde karşısındayız. AKP artık şerait ve hilafet çağrısı yapmaktan çekinmiyor. İktidara geldiklerinde demokrasi nidalarıyla geldiler. AKP kendi esas rejimini göstermeye başladı. AKP’nin şeriat güzellemesinin yapmasının sebebi toplumun büyük kesiminin desteğini kaybetmesinden dolayı sesleri bu yüksek çıkıyor. Halkın desteğini peyder pey yitirmeye başladı. Özellikle sosyal bunalım içerisindeki halka tabiri caizse ulufe dağıtarak, uzaya gidiyoruz diye masallar anlatarak halkı ayakta tutmaya çalışıyor ama başarılı olamadıklarını görüyoruz.

MUHALEFET REJİME ENTEGRE OLMAYA BAŞLADI

SOL Parti’ de diğer muhalefet partilerinin yanı sıra sesi çok fazlasıyla çıkıyor. Muhalefet sus pus olmuş durumda. CHP’nin koltuk değneği şeklinde destek sağladığını hepimiz biliyoruz. Muhalefet aslında genel seçimlere dağıldı. Dağılmalarında ziyade artık rejime entegre olmaya başladılar. Rejimi tartışmıyorlar, sorun görmüyorlar. Siyaset kişisel şova dönüştü artık. Bizler de bu bloğun karşısında kendi meclis üyelerimiz ve adaylarımızı birçok il de çıkarttık. Bizler de SOL Parti’nin yıldızını parlatmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

DEMOKRATİK VE İNSANCIL YAŞAM

Parti Sözcüsü Gizem Özdem’in ardından konuşan SOL Parti Kocaeli Büyükşehir adayı İlkay Deniz Torun Yüce ise konuşmasında şunları söyledi, “1992 Artvin doğumluyum. 1997 yılında beri bu şehirde yaşıyorum. Bu şehrin sorunlarına hakimim. 2018 yılından beri avukatlık yapıyorum. Son dönemde politika çok alternatifsiz bir hale gelmeye başladı. Ya ondansın ya da bundasın gibi belli kalıplara seçmenler sokulmaya başladı. Bu anlamda sosyalist bir örgütlemenin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Artık yaşam koşullarımızı etkileyen sosyal ve ekonomik gelişmelerden sonra yaşam kalitemizi etkileyen yaşamımızı zorlaştıran şartlara sürüklendik. Bunun bir sorumluları da yerel yöneticiler. Kocaeli’de SOL Parti olarak daha yaşanabilir bir kent olma yolunda, hayvana ve insana duyarlı daha demokratik ve insancıl yönetim oluşturmak için bu çatı aldık girmiş bulunuyoruz”

İŞTE SOL PARTİ’NİN KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR ADAYI VE MECLİS ÜYELERİ

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

İlkay Deniz Torun Yüce

Belediye Meclis Üyeleri

Aktan Uslu-Çayırova

Hakan Güzel-Gebze

Şengül Karabulut- Darıca

Cihan Ergün-Dilovası

Ahmet Tamer Güzel- Başiskele

Nermin ırmak İlter- İzmit

Selahattin Pehlevan- Karamürsel

Mevlüt ataman-Kartepe

Dursun sevim-Derince

Emine Yıldızkan- Kandıra

Namık Saral- Körfez

Şenay Kına- Gölcük