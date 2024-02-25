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AKP Sakarya Milletvekili trafik kazasında yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında AKP Sakarya Milletvekili Ali İnci'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı
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AKP Sakarya Milletvekili trafik kazasında yaralandı mask

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden Ali İnci idaresindeki 54 AK 901 plakalı otomobil, Ormanköy ışıkları mevkisinde Hüseyin B. yönetimindeki 34 DTP 952 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Milletvekili İnci ile diğer sürücü ve araçtaki ikisi çocuk biri kadın 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İnci, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer yaralılar da ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
# Kadın, araştırma, çocuk, sağlık, eğitim

25 Şub 2024 - 15:02 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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