Nöbetçi kral Barış girdi, puanı kurtardı: 2-2

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLER VARDI
dk.6, Bardhi soldan girdi bomboş pozisyonda vurdu, yan ağlarımızda kaldı. Yüzde yüz gollük pozisyondu. dk.7 Traore 1-0 yaptı. dk.15 Kamara tek başına kaleye yaklaştı, Emir önünü kesti. dk.20 Dembele kaleye yaklaştı, Haşim'i geçti Emir bastırdı, Dembele kötü vurdu. dk.21 Oğuz Ceylan yüzde üz golü kaçırdı. dk.22 Yusuf Cihat durumu eşitledi: 1-1. Candeias penaltı notasında Kouakou'yu gördü; o bekletmeden sağa aktardı, sağda Yusuf bomboş vurdu; ağları gördü. Ofsayt incelemesi yapıldı. Gol onaylandı. Dk.30 Atila saçma sapa bir şekilde tacı geriye gönderdi. Bardhi kaptı, Vukoviç aradan müdahale etti, arkadan indirdi ve golü önledi. Hakem kırmızı kart yerine sarı kart gösterdi. 35. dakikada Kamara ceza alanına girerken Emir mükemmel baskı yaptı penaltı yaptırmadan yüzde yüz golü önledi. dk.4 Traore soldan girdi altı pasa kesti yakı mesafeden Selim vurdu, Gökhan mükemmel önledi. Yarıya 4 dakika ilave edildi ve devre 1-1 sona erdi.
KRAİSHVİLİ ÇIKTI, AMARAL GİRDİ
Maçın ikinci yarısına Amaral sahaya alınırken, Khraisvili kenara çekildi. dk.46 Candeias sağda ortaladı, Kouakou vuracakken savunma kornere çeldi. dk.53 Bardhi sağ köşeye füzeyi gönderdi, Gökhan son anda kornere çeldi. dk.63 Sheidayev ve Mesut oyuna girdi. Lukoviç ve Kouakou çıktı. dk. 64 kornerden gelen topa Arda kafayı vurdu, üst direğimizde patladı. dk.76 Dembele 2-1. Mustafa Kamara elini kolun sallaya sallaya sağdan ceza alanına girdi, Dembele'ye al da at dedi, çim halı saha maçı gibi golü attı. Sonradan oyuna giren asist ve gol kralı Barış 90+2’de golünü sıfırdan attı ve 2-2 oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Keçiörengücü- Kocaelispor maçı başladı.
6' Bardhi soldan girdi bomboş pozisyonda vurdu, yan ağlarımızda kaldı.
8' Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Traore vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu(1-0)
15' Kamara tek başına kaleye yaklaştı, Emir önünü kesti.
Maçın ilk çeyreğinde Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle geçildi. Temsilcimiz Kocaelispor, atak kurmakta bu dakikalarda zorlanıyor.
20' Dembele kaleye yaklaştı aldı Haşimi'i geçti Emir bastırdı, Dembele kötü vurdu
21' Oğuz Ceylan yüzde yüz golü kaçırdı.
22' GOOOOOLLLLLLLL YUSUF CİHATTTT!!!! Candeias penaltı notasında Kouakou'yu gördü; o bekletmeden sağa aktardı, sağda Yusuf bomboş vurdu; top ağları gördü. Ofsayt incelemesi yapıldı. Ofsayt olmadığı görüldü. (1-1)
30' Vukoviç sarı kart gördü.
35' Kamara ceza alanına girerken Emir mükemmel baskı yaptı penaltı yaptırmadan yüzde yüz golü önledi.
41' Keçiörengücü golü buldu. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı
İlk yarı sonuna 4 dakika ilave edildi
45' Traore soldan girdi, altı pasa kesti yakın mesafeden Selim vurdu, Gökhan mükemmel önledi
İlk yarı sona erdi
İKİNCİ YARI
46 'İkinci yarı başladı
Oyuncu değişiklikleri: Kocaelispor'da Amaral oyuna dahil oldu. Çıkan oyuncu Giorgi Haraişvili. Keçiörengücü'nde Arda Hilmi Şengül oyuna dahil olurken çıkan oyuncu Mert Kula oldu.
46' Candeias sağda ortaladı, Kouakou vuracakken savunma kornere çeldi.
53' Bardhi sağ köşeye füzeyi gönderdi. Gökhan son anda kornere çeldi.
62' Sheidayev ve Mesut oyuna girdi. Çıkan oyuncular ise Vukoviç ile Kouakou oldu
63' Kornerde gelen topa Arda kafayı vurdu, üst direğimizde patladı.
65' Bardhi'nin ara pasında Selim sağdan girdi vurdu, lakın mesafeden avuta attı
68' Selim Ilgaz çıktı, Ahmet Yazar oyuna dahil oldu.
76' Keçiörengücü tekrar öne geçti!!! Mustafa Kamara elini kolun sallaya sallaya sağdan ceza alanına girdi, Dembele'ye al da at dedi, çim halı maçı gibi golü attı. (2-1)
78' Dembele takımının 3.golünü attı. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.
84' Barış Alıcı oyuna girdi, Beridze çıktı.
87' Dembele çıktı Görkem oyuna girdi. Yusuf Cihat çıktı yerine Davit Skhirtladze dahil oldu.
Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi
92' GOOLLLLLL BARIŞŞŞ!!!!! Kocaelispor atağında oluşan karambolde Barış topa dokundu ve topu ağlara gönderdi ve takımının beraberlik golünü attı (2-2)
KEÇİÖRENGÜCÜ:2- KOCAELİSPOR:2
KEÇİÖRENGÜCÜ:
71. METİN UÇAR**
9. MELİH İNAN**
94. AHMET KESİM**
4. MERT KULA**
(15. ARDA HİLMİ dk.46**)
3. MUHARREM CİNAN**
21. MİKAİL OKYAR**
(6. ERKAM DEVELİ dk.87?)
95. BADARA TRAORE**
11. JURGEN BARDHI***
20. SELİM ILGAZ**
(50. AHMET YAZAR dk.65**)
14. MOUSTAPHA CAMARA***
(30. ERKAN EYİBİL dk.78 **)
10. MALALY DEMBELE**
(12. GÖRKEM BİTİN dk.85?)
Yedekler
1. EKREM KILIÇARSLAN
36. ORHAN NAHIRCI
8. ŞAHVERDİ ÇETİN
35. BAHADIR YILDIRIM
Teknik Sorumlu
TAHSİN TAM
KOCAELİSPOR:
35. GÖKHAN DEĞİRM.**
4. EMİR ORTAKAYA**
5. HAŞİM ARDA**
8. YUSUF CİHAT ÇELİK**
(38. DAVIT SKHIRTLADZE dk.88?)
10. DANIEL CANDEIAS**
11. CHRISTIAN KOUAKOU**
(47. RAMIL SHEIDAEV dk.63**)
12. GIORGI KHARAISHVILI*
(41. REİS AMARAL dk.41**)
14. GIORGI BERIDZE*
(70. BARIŞ ALICI dk.84 **)
19. ATİLA TURAN*
44. JOSIP VUKOVIC*
(45. MESUT CAN TUNALI dk.63 **)
77. OĞUZ CEYLAN**
Yedekler
1. HARUN TEKİN
7. CEM EKİNCİ
21. BEDİRHAN YILDIZ
23. DUHAN AKSU
32. MEHMET YILMAZ
Teknik Sorumlu
MUSTAFA GÜRSEL
STAT: AKTEPE STADI
HAKEMLER: ALPASLAN ŞEN(HAKEM), KEMAL ELMAS(1. YARDIMCI HAKEM), ONUR GÜLTER(2. YARDIMCI HAKEM), İLKER YASİN AVCI(DÖRDÜNCÜ HAKEM), BAHATTİN ŞİMŞEK( VAR), NESLİHAN MURATDAĞI(AVAR)
SARI KART: Vukoviç dk.30
GOLLER: dk.7 Traore, dk.22 Yusuf Cihat, dk.76 Dembele, 90+2 Barış Alıcı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Tufan - Tek suçlu yönetim golcünü gönderdi işi bitti sayın koyun hoca değişmeyle olmaz bu işler seni istifanı bekliyoruz harcanan paralar babanın parası değil çek artık gümüşhaneli elini körfezimizin üstünden golcün gitti işin bitti
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.