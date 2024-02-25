Nöbetçi kral Barış girdi, puanı kurtardı: 2-2

İLK YARI KARŞILIKLI GOLLER VARDI

dk.6, Bardhi soldan girdi bomboş pozisyonda vurdu, yan ağlarımızda kaldı. Yüzde yüz gollük pozisyondu. dk.7 Traore 1-0 yaptı. dk.15 Kamara tek başına kaleye yaklaştı, Emir önünü kesti. dk.20 Dembele kaleye yaklaştı, Haşim'i geçti Emir bastırdı, Dembele kötü vurdu. dk.21 Oğuz Ceylan yüzde üz golü kaçırdı. dk.22 Yusuf Cihat durumu eşitledi: 1-1. Candeias penaltı notasında Kouakou'yu gördü; o bekletmeden sağa aktardı, sağda Yusuf bomboş vurdu; ağları gördü. Ofsayt incelemesi yapıldı. Gol onaylandı. Dk.30 Atila saçma sapa bir şekilde tacı geriye gönderdi. Bardhi kaptı, Vukoviç aradan müdahale etti, arkadan indirdi ve golü önledi. Hakem kırmızı kart yerine sarı kart gösterdi. 35. dakikada Kamara ceza alanına girerken Emir mükemmel baskı yaptı penaltı yaptırmadan yüzde yüz golü önledi. dk.4 Traore soldan girdi altı pasa kesti yakı mesafeden Selim vurdu, Gökhan mükemmel önledi. Yarıya 4 dakika ilave edildi ve devre 1-1 sona erdi.

KRAİSHVİLİ ÇIKTI, AMARAL GİRDİ

Maçın ikinci yarısına Amaral sahaya alınırken, Khraisvili kenara çekildi. dk.46 Candeias sağda ortaladı, Kouakou vuracakken savunma kornere çeldi. dk.53 Bardhi sağ köşeye füzeyi gönderdi, Gökhan son anda kornere çeldi. dk.63 Sheidayev ve Mesut oyuna girdi. Lukoviç ve Kouakou çıktı. dk. 64 kornerden gelen topa Arda kafayı vurdu, üst direğimizde patladı. dk.76 Dembele 2-1. Mustafa Kamara elini kolun sallaya sallaya sağdan ceza alanına girdi, Dembele'ye al da at dedi, çim halı saha maçı gibi golü attı. Sonradan oyuna giren asist ve gol kralı Barış 90+2’de golünü sıfırdan attı ve 2-2 oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Keçiörengücü- Kocaelispor maçı başladı.

6' Bardhi soldan girdi bomboş pozisyonda vurdu, yan ağlarımızda kaldı.

8' Keçiörengücü 1-0 öne geçti. Soldan ceza sahasına giren Traore vuruşunda top köşeden ağlarla buluştu(1-0)

15' Kamara tek başına kaleye yaklaştı, Emir önünü kesti.

Maçın ilk çeyreğinde Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle geçildi. Temsilcimiz Kocaelispor, atak kurmakta bu dakikalarda zorlanıyor.

20' Dembele kaleye yaklaştı aldı Haşimi'i geçti Emir bastırdı, Dembele kötü vurdu

21' Oğuz Ceylan yüzde yüz golü kaçırdı.

22' GOOOOOLLLLLLLL YUSUF CİHATTTT!!!! Candeias penaltı notasında Kouakou'yu gördü; o bekletmeden sağa aktardı, sağda Yusuf bomboş vurdu; top ağları gördü. Ofsayt incelemesi yapıldı. Ofsayt olmadığı görüldü. (1-1)

30' Vukoviç sarı kart gördü.

35' Kamara ceza alanına girerken Emir mükemmel baskı yaptı penaltı yaptırmadan yüzde yüz golü önledi.

41' Keçiörengücü golü buldu. Ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı

İlk yarı sonuna 4 dakika ilave edildi

45' Traore soldan girdi, altı pasa kesti yakın mesafeden Selim vurdu, Gökhan mükemmel önledi

İlk yarı sona erdi

İKİNCİ YARI

46 'İkinci yarı başladı

Oyuncu değişiklikleri: Kocaelispor'da Amaral oyuna dahil oldu. Çıkan oyuncu Giorgi Haraişvili. Keçiörengücü'nde Arda Hilmi Şengül oyuna dahil olurken çıkan oyuncu Mert Kula oldu.

46' Candeias sağda ortaladı, Kouakou vuracakken savunma kornere çeldi.

53' Bardhi sağ köşeye füzeyi gönderdi. Gökhan son anda kornere çeldi.

62' Sheidayev ve Mesut oyuna girdi. Çıkan oyuncular ise Vukoviç ile Kouakou oldu

63' Kornerde gelen topa Arda kafayı vurdu, üst direğimizde patladı.

65' Bardhi'nin ara pasında Selim sağdan girdi vurdu, lakın mesafeden avuta attı

68' Selim Ilgaz çıktı, Ahmet Yazar oyuna dahil oldu.

76' Keçiörengücü tekrar öne geçti!!! Mustafa Kamara elini kolun sallaya sallaya sağdan ceza alanına girdi, Dembele'ye al da at dedi, çim halı maçı gibi golü attı. (2-1)

78' Dembele takımının 3.golünü attı. Ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. Ofsayt.

84' Barış Alıcı oyuna girdi, Beridze çıktı.

87' Dembele çıktı Görkem oyuna girdi. Yusuf Cihat çıktı yerine Davit Skhirtladze dahil oldu.

Maçın sonuna 4 dakika ilave edildi

92' GOOLLLLLL BARIŞŞŞ!!!!! Kocaelispor atağında oluşan karambolde Barış topa dokundu ve topu ağlara gönderdi ve takımının beraberlik golünü attı (2-2)

KEÇİÖRENGÜCÜ:

71. METİN UÇAR**

9. MELİH İNAN**

94. AHMET KESİM**

4. MERT KULA**

(15. ARDA HİLMİ dk.46**)

3. MUHARREM CİNAN**

21. MİKAİL OKYAR**

(6. ERKAM DEVELİ dk.87?)

95. BADARA TRAORE**

11. JURGEN BARDHI***

20. SELİM ILGAZ**

(50. AHMET YAZAR dk.65**)

14. MOUSTAPHA CAMARA***

(30. ERKAN EYİBİL dk.78 **)

10. MALALY DEMBELE**

(12. GÖRKEM BİTİN dk.85?)

Yedekler

1. EKREM KILIÇARSLAN

36. ORHAN NAHIRCI

8. ŞAHVERDİ ÇETİN

35. BAHADIR YILDIRIM

Teknik Sorumlu

TAHSİN TAM

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRM.**

4. EMİR ORTAKAYA**

5. HAŞİM ARDA**

8. YUSUF CİHAT ÇELİK**

(38. DAVIT SKHIRTLADZE dk.88?)

10. DANIEL CANDEIAS**

11. CHRISTIAN KOUAKOU**

(47. RAMIL SHEIDAEV dk.63**)

12. GIORGI KHARAISHVILI*

(41. REİS AMARAL dk.41**)

14. GIORGI BERIDZE*

(70. BARIŞ ALICI dk.84 **)

19. ATİLA TURAN*

44. JOSIP VUKOVIC*

(45. MESUT CAN TUNALI dk.63 **)

77. OĞUZ CEYLAN**

Yedekler

1. HARUN TEKİN

7. CEM EKİNCİ

21. BEDİRHAN YILDIZ

23. DUHAN AKSU

32. MEHMET YILMAZ

Teknik Sorumlu

MUSTAFA GÜRSEL

STAT: AKTEPE STADI

HAKEMLER: ALPASLAN ŞEN(HAKEM), KEMAL ELMAS(1. YARDIMCI HAKEM), ONUR GÜLTER(2. YARDIMCI HAKEM), İLKER YASİN AVCI(DÖRDÜNCÜ HAKEM), BAHATTİN ŞİMŞEK( VAR), NESLİHAN MURATDAĞI(AVAR)

SARI KART: Vukoviç dk.30

GOLLER: dk.7 Traore, dk.22 Yusuf Cihat, dk.76 Dembele, 90+2 Barış Alıcı