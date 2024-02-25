TİP İzmit Meclis üyeleri belli oldu

31 Mart 2024 ‘ de gerçekleştirilecek seçimlerde TİP İzmit Belediye Başkan Adayı Çiğdem Kandemir olmuştu.
TİP İzmit Belediyesi Meclis üyeleri aday listesi de belirlendi. Meclise 2 aday çıkaran TİP listesi şu şekilde:
1-İsmet Tunaboylu
2-Deniz Erten
İzmit'te de aday çıkaran TİP meclis üyeleri belli oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.