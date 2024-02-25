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TİP İzmit Meclis üyeleri belli oldu

İzmit'te de aday çıkaran TİP meclis üyeleri belli oldu

Cihat Polat
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25 Şub 2024 - 15:40 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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