25 Şub 2024 - 15:56- Asayiş G:

Bilal Erdoğan’ın kayınpederinin babası İzmit'te vefat etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kayınpederi Orhan Uzuner’in İzmit'te yaşayan babası Ali Uzuner hayatını kaybetti

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Bilal Erdoğan’ın kayınpederinin babası İzmit'te vefat etti mask

İzmit Karabaş Mahallesindeki evinde ikamet eden 91 yaşındaki Uzuner yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 3 çocuk babası merhumun cenaze yarın (pazartesi) öğle namazını takiben İzmit  Yeni Cuma Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.

Orhan Uzuner’in abisi, Ali Uzuner'in oğlu Sami Uzuner de geçen yıl ağustos ayında hayata gözlerini yummuştu.
# yeni, çocuk

25 Şub 2024 - 15:56 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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