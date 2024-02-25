Bilal Erdoğan’ın kayınpederinin babası İzmit'te vefat etti

İzmit Karabaş Mahallesindeki evinde ikamet eden 91 yaşındaki Uzuner yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. 3 çocuk babası merhumun cenaze yarın (pazartesi) öğle namazını takiben İzmit Yeni Cuma Camiinden kaldırılarak toprağa verilecek.
Orhan Uzuner’in abisi, Ali Uzuner'in oğlu Sami Uzuner de geçen yıl ağustos ayında hayata gözlerini yummuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.