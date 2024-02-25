Sağlam gitti Gürsel geldi, ne değişti: Yönetim gitsin!..

1.Lig Puan Durumu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|23
|18
|1
|4
|57
|18
|39
|55
|2.GÖZTEPE A.Ş.
|24
|15
|4
|5
|42
|15
|27
|49
|3. KOCAELİSPOR
|24
|13
|5
|6
|38
|27
|11
|44
|4.BODRUM FK
|24
|12
|6
|6
|34
|17
|17
|42
Futbol ortada…
Teknik adamla bu işin ilgisinin olmadığı da ortada…
Bunu anlayın artık…
Çuvalla para verdiğiniz futbolcular sizi parmağıyla oynatıyor…
Siz hocalarla uğraşıyorsunuz...
Bizim takımın bütçesi hiç de öyle ucuz bir bütçe değil…
Ama futbolculara baktığınızda ruhsuzluğu açık açık görüyorsunuz…
Barış Alıcı 10 dakika bile oynasa tamımı kurtarıyor…
Saat sakat oynuyor çünkü…
Buna rağmen kurtarıcı oluyorsa, varın diğerlerini siz düşünün…
Bu takımın bu şekilde Play-Off oynaması bile ayıptır…
Ertuğrul’u gönderen zihniyet Mustafa’yı da gönderir…
Bu devran böyle devam eder gider…
Tamım içerisindeki gruplaşmayı çözmeden başarı sağlayamazsınız ve bu yönetim de unu yapamaz…
Takım içerisinde gruplaşma olunca hocayı gönderen yönetim de kesinlikle başarılı değildir…
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.