Sağlam gitti Gürsel geldi, ne değişti: Yönetim gitsin!..

1.Lig Puan Durumu

O G B M A Y AV P 1.EYÜPSPOR 23 18 1 4 57 18 39 55 2.GÖZTEPE A.Ş. 24 15 4 5 42 15 27 49 3. KOCAELİSPOR 24 13 5 6 38 27 11 44 4.BODRUM FK 24 12 6 6 34 17 17 42

Futbol ortada…

Teknik adamla bu işin ilgisinin olmadığı da ortada…

Bunu anlayın artık…

Çuvalla para verdiğiniz futbolcular sizi parmağıyla oynatıyor…

Siz hocalarla uğraşıyorsunuz...

Bizim takımın bütçesi hiç de öyle ucuz bir bütçe değil…

Ama futbolculara baktığınızda ruhsuzluğu açık açık görüyorsunuz…

Barış Alıcı 10 dakika bile oynasa tamımı kurtarıyor…

Saat sakat oynuyor çünkü…

Buna rağmen kurtarıcı oluyorsa, varın diğerlerini siz düşünün…

Bu takımın bu şekilde Play-Off oynaması bile ayıptır…

Ertuğrul’u gönderen zihniyet Mustafa’yı da gönderir…

Bu devran böyle devam eder gider…

Tamım içerisindeki gruplaşmayı çözmeden başarı sağlayamazsınız ve bu yönetim de unu yapamaz…

Takım içerisinde gruplaşma olunca hocayı gönderen yönetim de kesinlikle başarılı değildir…