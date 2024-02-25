Pevrul Kavlak için veda töreni düzenlendi!

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak’ın vefatı Türk Metal Sendikası ve TÜRK-İŞ camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Kavlak’ın cenazesi bugün yoğun bir kalabalıkla Türk Metal Sendikası önünde yapılan törenin ardından Kavlak Camiinde ikindi vaktinde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Memleketi Kırıkkale’de aile mezarlığına defnedilecek. Cenazeye TÜRK-İŞ ve Türk Metal teşkilatı başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı.