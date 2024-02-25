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Pevrul Kavlak için veda töreni düzenlendi!

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak vefatının ardından Türk Metal Sendikası önünde tören gerçekleştirildi. Kırıkkale’de Kavlak Camii’nde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Memleketi Kırıkkale’de aile mezarlığına defnedilecek. Kavlak’ın cenazesine TÜRK-İŞ ve Türk Metal teşkilatı başta olmak çok sayıda kişi katıldı.

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Pevrul Kavlak için veda töreni düzenlendi! mask

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı  Pevrul Kavlak, 62 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kavlak’ın vefatı Türk Metal Sendikası ve TÜRK-İŞ camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Kavlak’ın cenazesi bugün yoğun bir kalabalıkla Türk Metal Sendikası önünde yapılan törenin ardından Kavlak Camiinde ikindi vaktinde kılınacak olan cenaze namazı sonrasında Memleketi Kırıkkale’de aile mezarlığına defnedilecek. Cenazeye TÜRK-İŞ ve Türk Metal teşkilatı başta olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk Metal Sendikası Başkanı Uysal Altundağ sevenleri ve çok sayıda kişi katıldı.
# büyük, TÜRK, Pevrul Kavlak

25 Şub 2024 - 16:34 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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