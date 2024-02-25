- Asayiş

9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü

Konya'da babasının temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alıp oynayan Ş.U. (9), kazayla tetiğe dokununca amcası İzzet U.'yu (47) vurdu. Göğsünden yaralanan İzzet U., kurtarılamadı.

Demirören Haber Ajansı
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9 yaşındaki çocuk amcasını öldürdü mask

Konya'nın Karatay ilçesi Sultan Mesut Mahallesi Beykoz Sokak'ta tek katlı müstakil evde saat 15.30 sıralarında 9 yaşındaki çocuk, kazayla amcasını öldürdü. 

Ş.U., babası Kurtuluş U.’nun temizleyip masanın üzerine bıraktığı tabancayı alarak oynamaya başladı. Bu sırada Ş.U.'nun kazara tetiğine dokunduğu tabanca ateş aldı, mermi, odadaki amcası İzzet U.'nun göğsüne isabet etti. Aile üyelerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İzzet U. sağlık ekibinin tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. 

Ş.U. ve babası Kurtuluş U., ifadelerinin alınması için polis merkezine götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
# sağlık, çocuk

25 Şub 2024 - 17:26 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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