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Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson yönetmen koltuğunda

Marriage Story, Lucy, Ghost in the Shell ve Bir Konuşabilse gibi başarılı yapımlarla tanınan ABD’li oyuncu Scarlett Johansson ilk kez yönetmen koltuğunda oturmaya hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson yönetmen koltuğunda mask

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olacak.

ABD'li oyuncu Eleanor the Great adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin kadrosunda ise June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.

Daha önce "Eleanor, Invisible" adını taşıyan projenin başrolünde Eleanor Morgenstein rolüyle Squibb yer alacak.


Filmde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.

TriStar Pictures ve Sony Pictures Classics'in ilk kez birlikte çalışacağı filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı bilinmiyor.

Johansson aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor.
# Scarlett Johansson, Marriage Story

25 Şub 2024 - 17:32 - Yaşam

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