Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johansson yönetmen koltuğunda

Kariyeri boyunca akıllara kazınan pek çok karaktere hayat veren Hollywood yıldızı Scarlett Johansson ilk kez yönetmen olacak.

ABD'li oyuncu Eleanor the Great adlı filmin yönetmenliğini üstlenecek. Filmin kadrosunda ise June Squibb, Chiwetel Ejiofor, Jessica Hecht gibi isimler yer alacak.

Daha önce "Eleanor, Invisible" adını taşıyan projenin başrolünde Eleanor Morgenstein rolüyle Squibb yer alacak.



Filmde 90 yaşındaki Eleanor, en yakın arkadaşının ölümünün ardından hayatına devam etmeye çalışır ve yıllarca Florida'da yaşadıktan sonra New York'a taşınır.

TriStar Pictures ve Sony Pictures Classics'in ilk kez birlikte çalışacağı filmin ne zaman izleyiciyle buluşacağı bilinmiyor.

Johansson aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstleniyor.