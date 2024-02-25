Tahsin Tam: "Son zamanlarda ülkemizde maalesef artık sadece kararlar konuşuluyor"

Trendyol 1. Lig’in 24. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında mücadele ettiği Kocaelispor’la 2-2’lik skorla berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Tahsin Tam, "Maçın başından sonuna kadar harika bir oyun ortaya koyduk. Oyuncularımın verdiği mücadele olağanüstüydü. Ben şundan artık sıkıldım. Çok net bir şekilde kararların konuşulduğu değil, sadece futbolun konuşulduğu bir lig ve ligler olmasını istiyorum. Sesi çok çıkanın güçlü şekilde çıkan kayırıldığı değil. Adil şekilde devam etmesini istiyorum. Futbolseverlerin oyunu konuşmasını istiyorum ama son zamanlarda ülkemizde maalesef artık sadece kararlar konuşuluyor. Yani bunun önüne geçecek olan tabii ki futbolu yönetenler, onunla ilgili çalışmalar da mutlaka yapıyorlardır. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İlk devrede özellikle yediğimiz golün ofsayt olduğu, kırmızı kart pozisyonuna atlanıldığı, bir penaltı pozisyonuna atlanıldığı bir gündü. Tabii ki kazanmayı çok hak etmiştik. Çok da yaklaşmıştık. O dakikada yediğimiz gol de açıkçası emeğimizin tamamını almamızın önüne geçti. Futbol böyle bir oyun. Yani son düdük çalmadan her şey gerçekleşebiliyor. Oradan da gerekli dersi kendimize çıkaracağız" şeklinde konuştu.