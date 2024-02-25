- Asayiş

Mangal keyfi yangınla bitti

Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında daire sakinleri mangal yaptığı esnada yangın çıktı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Mangal keyfi yangınla bitti mask
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire sahipleri mangal yaptığı esnada çatı katında yangın çıktı. Daire sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, büyük, acil, Yangın

25 Şub 2024 - 18:01 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL