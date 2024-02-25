Olay, Kazım Karabekir Mahallesi Huzur Sokak’taki 3 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire sahipleri mangal yaptığı esnada çatı katında yangın çıktı. Daire sakinleri panikle sokağa çıkarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin teleskobik merdiven vasıtasıyla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Çatı katında büyük hasara yol açan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Mangal keyfi yangınla bitti
Darıca ilçesinde 3 katlı apartmanın çatı katında daire sakinleri mangal yaptığı esnada yangın çıktı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.