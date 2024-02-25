Milyonlarca eve fatura desteği geliyor! Kimlerin yararlanacağı belli oldu

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenli merkezi yardım ve aylıklara ilişkin belirlenen ve bu hak sahipliği devam eden hanelerin yararlanacağı elektrik tüketim desteği duyuruldu. Devlet, 4 milyon 53 bin haneye elektrik faturasında ödeme desteği sağlayacak.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 kişilik bir aile için aylık 216.82 TL,5 kişilik ve üzeri haneler için ise 260.19 TL elektrik fatura desteği verileceği duyuruldu.
ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?
Yapılacak yardımın açıklanmasının ardından akıllardaki soru bu destekten kimlerin yararlanabileceği oldu. İşte elektrik faturası desteğinden yararlanabilecek vatandaşlar,
1-) Düzenli sosyal yardım alanlar
2-) 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler
3-) Eşi vefat etmiş kadınlar
4-) Muhtar asker aileleri
5-) Öksüz ve yetimler
6-) Kronik hastalık yardım programından faydalananlar
BAŞVURU NASIL YAPILIYOR?
Herhangi bir kuruma başvuru yapılması gerekmiyor. Hak sahibi olanlar kimlik kartı ve elektrik faturası ile PTT şubesine giderek yardım için başvuru yapabiliyor.
DESTEKTEN KİRACILAR DA YARARLANABİLİYOR
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, kiracılar da destekten yararlanabiliyor. Destek tutarı, elektrik tüketimine göre değişiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.