25 Şub 2024 - 19:26- Asayiş G:

Motosikletin çarptığı kadın yaralandı

Gebze ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı Tüm Haberleri
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı mask

İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu'nda seyreden Erkan A'nın kullandığı 34 FKE 484 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Ç'ye (60) çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
# sağlık, Kadın

25 Şub 2024 - 19:26 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.387 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL