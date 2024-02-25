İstasyon Mahallesi Eskihisar Feribot Yolu'nda seyreden Erkan A'nın kullandığı 34 FKE 484 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmiye Ç'ye (60) çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
25 Şub 2024 - 19:26- Asayiş Güncelleme:
Motosikletin çarptığı kadın yaralandı
Gebze ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.