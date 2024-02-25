Üç otomobil zincirleme kazaya karıştı: 4 yaralı

Kaza, saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.T. idaresindeki 34 CRT 982 plakalı Audi marka otomobil, T.T. hakimiyetindeki 20 GN 752 plakalı Fiat marka otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NV 012 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 NV 012 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü ve diğer iki otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.
Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince geçişler sol şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici vasıtasıyla kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı Gölcük istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir halinde olan E.T. idaresindeki 34 CRT 982 plakalı Audi marka otomobil, T.T. hakimiyetindeki 20 GN 752 plakalı Fiat marka otomobil ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 NV 012 plakalı Fiat marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle 41 NV 012 plakalı Fiat marka otomobilin sürücüsü ve diğer iki otomobilde bulunan 3 yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 4 yaralı hastanelere sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.