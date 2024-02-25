6 ilçede elektrikler kesilecek!

SEDAŞ gerçekleştireceği bakım ve onarım çalışmaları kapsamında yarın (26 Şubat Pazartesi) Kandıra, Gölcük, Kartepe, Körfez, Başiskele ve Çayırova olmak üzere 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yapacak. Elektrik kesintisinin yaşanacağı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:

KANDIRA ALEFLI, ALEFLİ ALEFLI MERKEZ MEVKII, ALEFLI MERKEZ MEVKII KÜME EVLER, ALEFLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 26.02. 2024 09:00 15:30 GÖLCÜK HAMIDIYE, MAMURIYE, MAMURİYE, SİYRETİYE KARAKAS, MAMURIYE MERKEZ MEVKII, MAMURİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, SIYRETIYE MERKEZ MEVKII, SİYRETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER 26.02.2024 09:00 17:00 KARTEPE ATAŞEHİR, FATIH, FATİH, RAHMIYE, RAHMİYE, SARIMESE AKSEMSEDDIN, ALADAĞ SK., ARPAÇAY SK., ATALAR SK., AYDINLI SK., BAGDAT, BASAKÇI, BAŞAKÇI SK., BESIK, BEYAZ GÜL SK., BEYLERBEYİ SK., BILDIRCIN, BİHTER SK., BORA, BUCAKLI SK., BURÇ, CEM SULTAN, CEMRE SK., ÇALIKUŞU SK., DEREBEY SK., DİBEKTAŞI SK., DURU SK., DÜZLER, ELDIVAN, ELDİVAN SK., EREN SK., FETIH, GAZI, GAZI CD., GÖRKEM SK., GÖZPINAR SK., GURBET SK., GÜLLÜ SK., GÜRCAN SK., GÜVENER SK., GÜVERCİN SK., HAMAMLI SK., HAREM SK., HİPODROM CD., ISTIKBAL SK., IZMIT., İLKBAHAR SK., İNKILAP SK., İSKENDER SK., İSTİKBAL SK., İZMİT CD., KARANLAR, KARANLAR SK., KARTEPE KENT SK, KESER CD., KETEN SK., KIRLANGIÇ SK., KORAY, KORLU SK., KOVAN, KULELI, KULELİ SK., LEYLEK, LEYLEK SK., MEHMET AKIF, MEHMET AKİF CD., MELEK, MELİHA, MELTEM SK., MEVSİM SK., NAZIM DEMIRCI, NEŞELİK SK., NIDA, NİDA SK., OYA SK., ÖNDER, ÖNDER SK., ÖZBILEN, ÖZBILEN SK., ÖZBİLEN SK., PİYADE SK., PLATIN, PLATİN SK., PUMA SK., RAHMİ SK., SAKİN SK., SAMANYOLU SK., SEHERYELI, SEHERYELİ SK., SERÇE SK., SIMGE SK., SOGUKPINAR, SOĞUKPINAR SK., SÜMBÜLE, TABİAT SK., TAŞKIN SK., TOPBAŞ SK., VEYSEL KARANI, VEYSEL KARANİ CD., YAZGAN SK., YESILKENT, YURDUM, YURDUM SK., ZERDA SK. 26.02.2024 09:00 17:00 KARTEPE ARSLANBEY, DERBENT, MASUKIYE, MAŞUKİYE, SOĞUKSU, ŞİRİNSULHİYE 7 HAZİRAN CD., AÇELYA SK., ADAÇAYI, ADAÇAYI SK., AHLAT CD., AKALIN SK., AKASYALAR CD., AKTAR SK., ALABALIK SK., ARABA KONAGI, ARABA KONAĞI CD., ARDIÇLI SK., ATLAS SK., BİBERYA SK., ÇAVDAR SK., ÇINAR CD., ÇITLENBIK, ÇİTLENBİK SK., ÇULHA CD., DEFNE SK., DOĞKENT SİTESİ YOLU SK, ERGUVAN, ERGUVAN SK., ERSÖZ, ERSÖZ SK., FANİ SK., FILBAHRI, FİLBAHRİ SK., FURKAN SK., GAZİ M. KEMAL ATATÜRK CD., GÖKNAR SK., HURMA, HURMA SK., HUŞ SK., ILGIN SK., INCILI, İÇMELER CD., İNCİLİ SK., İSPİRYE SK., KAKAO SK., KARAAĞAÇ SK., KARANİ SK., KARTEPE, KARTEPE CD., KARTEPE SK, KARTEPE. CD., KARTOPU SK., KAYIN SK., KIZILTEPE, KIZILTEPE SK., KİMYON SK., KURDELE SK., LEYLA ATAKAN CD., MANDALİNA SK., MAZI SK., MEDİNE SK., MUSTAFA KEMAL CD., MUT SK., ÖVÜNÇ SK., PAMUKLU SK., PANCAR SK., PİR SULTAN ABDAL CD., PORTAKAL SK., REZENE SK., ROKA SK., SARIÇAM SK., SEDEF, SEDEF SK., SERME SK., SIRLI SK., SÜTLEĞEN SK., TURUNÇ SK., ÜVEZ SK., VAKİT SK., YESILÇAM, YEŞİLÇAM SK., YEŞİLOVA SK. 26.02.2024 09:00 14:00 KANDIRA AKÇABEYLI, AKÇABEYLİ, ÇAMKONAK KADI KONAGI SK., POTLAR MEVKİİ KÜME EVLER, TASLIAÇMA MEVKII, TAŞLIAÇMA MEVKİİ KÜME EVLER 26.02.2024 09:00 15:30 KARTEPE DERBENT ASIR SK., AYAZKÖY SK., AYBASTI SK., GEVREK SK., GÜNEYSU SK., ILGAZ SK., İNCİR. SK., KADIOGLU, KADIOĞLU SK., KARASU SK., KIRGIZLAR SK., LEVENT SK., MİROĞLU CD., ORKİDE SK., SIRAT SK. 26.02.2024 09:00 17:00 KÖRFEZ ALIHOCALAR, ALİHOCALAR, CUMA, DİKENLİ, KARAGÖLLÜ ALIHOCALAR MERKEZ MEVKII, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ, ALİHOCALAR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, BIÇAKÇILAR MEVKII, BIÇAKÇILAR MEVKİİ KÜME EVLER, CUMAKÖY MERKEZ MEVKII, CUMAKÖY MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, ÇALKÖY MEVKII, ÇALKÖY MEVKİİ, ÇALKÖY MEVKİİ KÜME EVLER, DEMİRCİLER MEVKİİ KÜME EVLER, DIKENLI MERKEZ MEVKII, DİKENLİ MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, HAYRETTİNLİ MEVKİİ KÜME EVLER, INEBEYLI MEVKII, İNEBEYLİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARACAALI MEVKII, KARACAALİ MEVKİİ KÜME EVLER, KARAKASLI MEVKII, KARAKAŞLI MEVKİİ KÜME EVLER, KIDISILLI MEVKII KÜME EVLER, KIDIŞILLI MEVKİİ KÜME EVLER, KOZLUCA MEVKII, KOZLUCA MEVKİİ KÜME EVLER, ORUÇLU MEVKII, ORUÇLU MEVKİİ KÜME EVLER, ÖMERLI MEVKII, ÖMERLİ MEVKİİ, ÖMERLİ MEVKİİ KÜME EVLER, SK., SÜVER MEVKII, SÜVER MEVKİİ, SÜVER MEVKİİ KÜME EVLER, ÜRKÜTLÜ MEVKII, ÜRKÜTLÜ MEVKİİ KÜME EVLER 26.02.2024 09:00 17:30 BAŞİSKELE DOGANTEPE, DOĞANTEPE, PAŞADAĞ 12. SK., 2. SK., 20. SK., 23., 8. SK., ÇANAKÇI SK., DOGANTEPE ISTIKLAL, DOGANTEPE VATAN, DOĞANTEPE İSTİKLAL CD., DOĞANTEPE İZMİT CD., KANYON SK., KUZU SK., TOROS SK., ÜSTÜN SK. 26.02.2024 09:00 17:00 KARTEPE HAVLUBURUN, KURTDERE, UZUNTARLA 319. SK., 323. SK., 326. SK., 328. SK., 330. SK., 332. SK., 333. SK., 345. SK, 346. SK, 347. SK, 348. SK, HAVLUBURUN IZMIT, HAVLUBURUN İZMİT CD., SULTAN BEYAZIT CD., TEVFIKIYE MEVKII, TEVFİKİYE MEVKİİ KÜME EVLER 26.02.2024 09:00 15:00 ÇAYIROVA AKSE, EMEK 416/1. SK., 416/2., 419., 419. SK., 419/1. SK., 419/2., 420. SK., 422/3. SK., 69., 69. SK. 26.02.2024 09:00 17:00