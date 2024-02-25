- Asayiş

Dehşet: Sokakta pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü

Nevşehir'de Gökhan G. (39), sokakta tartıştığı Ümit K. tarafından pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü.

Demirören Haber Ajansı
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Dehşet: Sokakta pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü mask

Nevşehir Lale Caddesi Sahil Sokak'ta saat 18.30 sıralarında Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. 

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Gökhan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Gökhan G. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis olayın şüphelisi Ümit K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
# sağlık

25 Şub 2024 - 21:36 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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