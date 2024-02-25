Dehşet: Sokakta pompalı tüfekle başından vurularak öldürüldü

Nevşehir Lale Caddesi Sahil Sokak'ta saat 18.30 sıralarında Ümit K. ile Gökhan G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Ümit K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Gökhan G.'yi başından vurup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gökhan G., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökhan G. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, polis olayın şüphelisi Ümit K.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.