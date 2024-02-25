Eyüp, Sakarya'yı da geçti:3-2

Maçtan dakikalar

19. dakikada Hasan Kılıç’ın pasında topla buluşan Murat Cem Akpınar’ın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta savunmaya da çarpan top az farkla kornere gitti.

28. dakikada sağ taraftan Caner Erkin’in paslaşarak kullandığı köşe atışında Fredy’in pasında topla buluşan Regattin, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta Rotman’a da çarpan top ağlarla buluştu. 1-0

44. dakikada Fredy’nin savunmanın arkasına attığı pasta topla buluşan Bruno, karşı karşıya pozisyonda penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Cihan Topaloğlu son anda müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

51. dakikada orta sahada topla buluşan Recep Niyaz, Donkor’un müdahalesiyle yerde kaldı. Mücadelenin hakemi Yasin Kol, ikinci sarı karttan Donkor’a kırmızı kart gösterdi.

57. dakikada sol taraftan Dimitrov’un kullandığı serbest vuruşta Del Valle’nin müdahalesi sonrasında Metehan Baltacı’nın uzaklaştıramadığı topa arka direkte Hasan Kılıç’ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

70. dakikada sol taraftan Caner Erkin’in kullandığı kornerde Claro’nun kafayla indirdiği topa altıpas çizgisi üzerinde Taşkın İlker, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1

80. dakikada Caner Erkin’in savunmanın arkasına attığı uzun pasta topla buluşan Ahmed Kutucu, ceza sahasına girip penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-1

90+5. dakikada Burak Süleyman’ın ceza sahası dışı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke Özer’in müdahalesi sonrası direğe de çarpan topu altı pas çizgisi üzerinde Çağlayan Menderes ağlarla buluşturdu. 3-2

Hakemler: Yasin Kol, Özgür Ertem, Kadir Akıllı

Eyüpspor: Berke Özer, Murat Uçar, Metehan Baltacı (Taşkın İlter dk. 63), Claro, Caner Erkin, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Fredy (Saiz dk. 63), Recep Niyaz (Tugay Kacar dk. 84), Regattin (Seşlar dk. 88), Bruno (Thuram dk. 63)

Yedekler: Birkan Tetik, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Gümüş, Bekir Yılmaz

Teknik Direktör: Arda Turan

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Çağlayan Menderes, Bülent Uzun, Rotman (Samed Onur dk. 46), Roshi (Dimitrov dk. 46), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Muhammed Ertürk dk. 86), Del Valle (Burak Süleyman dk. 73), Kassongo

Yedekler: İbrahim Demir, Yunus Emre Tekoğul, Koray Kılınç, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir

Teknik Direktör: Tuncay Şanlı

Goller: Regattin (dk. 28), Taşkın İlter (dk. 70), Ahmed Kutucu (dk. 80) (Eyüpspor), Hasan Kılıç (dk. 57), Çağlayan Menderes (dk. 90+5) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Donkor (dk. 51) (Sakaryaspor)

Sarı kart: Saiz (Eyüpspor)