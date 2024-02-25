Şarap ithalatına vergi muafiyeti! Yerli üretici kara kara düşünüyor

Yurt dışından sıfır gümrük vergisiyle şarap ile dut, ayva gibi ürünlerden fermente edilmiş alkollü içeceklerin ithal edilmesinin önünü açan Tercihli Ticaret Anlaşması TBMM’de kabul edildi.
CHP’li Çakırözer anlaşmayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:
“20 yıllık AKP iktidarları döneminde Türkiye’ye buğday ithal edildi, canlı hayvan ithal edildi, et ithal edildi. Saman dahi ithal edildi. Üreticimiz ürettiğine pişman edildi, cezalandırıldı. Şimdi bunlara bir yenisi ekleniyor. Yurt dışından sıfır vergi ile beyaz şarap, şarap ve fermente edilmiş diğer içeceklerin ithalatı serbest bırakılıyor. Bunun vahim sonuçları olacak. Birincisi kendi üzüm üreticilerimizi cezalandırmış oluyoruz. Başka ülkelerin üzüm üreticilerinin ürettiği şarapları, içecekleri kendi ülkemize sıfır vergi ile aldığımızda kendi üzüm üreticimizi, onun üzümlerini sattığı şarap üreticilerimizi dezavantajlı durumu sokuyor, cezalandırıyoruz. Bu şirketler üzerinden yerli şarap üreticileri üzerinde vergi yükü her geçen gün artmaktayken yabancı üzüm üreticilerinin ürettiği şarapların buraya gelişinde sıfır vergi uygulanması kendi üreticimizi cezalandırmaktan başka bir şey değildir. AKP iktidarları 20 yıldır bunu yapıyor. Yine üreticiyi cezalandıran bir uygulama ile karşı karşıyayız.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Şarap Spor Sevinsin - daha ne istiyorsun şarap pahalı yanında leblebi alamıyoruz diye şikayet ediyordunuz şimdi şarap ile leblebiyi birlikte götüreceksiniz demektir
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.