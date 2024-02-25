Rahatsızlanıp gittiği hastanenin önünde kalp krizi geçirip öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, öğle saatlerinde kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır (45), kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.
Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yere yığıldı. Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Batır, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.