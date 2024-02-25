Rahatsızlanıp gittiği hastanenin önünde kalp krizi geçirip öldü

Muğla'nın Datça ilçesinde Özcan Yılmaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne bağlı restoranda, öğle saatlerinde kendisini iyi hissetmediğini söyleyen yiyecek ve içecek bölümü öğretmeni 2 çocuk babası Necip Batır (45), kendi imkanları ile Datça Devlet Hastanesi'ne gitti.

Batır, hastanenin acil servis girişine geldiğinde bir anda yere yığıldı. Doktor ve görevliler tarafından hastaneye alınan öğretmenin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Batır, doktorların yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı.