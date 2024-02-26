Marketlerde bir devir kapanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tüketicilerin üst düzeyde korunması amacıyla gıda etiketlerinde yeni düzenleme getireceklerini açıkladı.

Yumaklı, sağlıklı ve güvenilir gıda için Gıda Kodeksi'nde birçok düzenlemeyi hayata geçirdiklerini ve geçirmeye devam edeceklerini belirtti.Bakan Yumaklı, “Gıdanın adı artık tüketicinin rafta ilk bakışta göreceği yere, aynı punto aynı stil ve karakterde yazılacak. Gıda etiketlerinde yanıltıcı görseller kullanılmasına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

ABARTILI YAZILARA İZİN VERİLMEYECEK



Yumaklı yeni düzenleme ile ilgili olarak, "İçeriğinde çilek yerine sadece çilek aroması olan bir üründe, çilek görseli kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Mesela artık içinde muz aroması olan bir sütte ‘muzlu süt’ yerine ‘muz aromalı süt’ yazacak. Tüketiciler tarafından birbiriyle karıştırılabilecek, birbirine benzeyen gıdalarda, ‘… tadında’, ‘… lezzeti’, ‘... keyfi ” gibi ifadelere müsaade etmeyeceğiz. Bitkisel margarinde ‘tereyağı keyfi ’ veya ‘tereyağı lezzeti’ ifadelerine izin vermeyeceğiz. Bitkisel yağlı, sütlü buz olan ürünler, dondurmaymış gibi ya da dondurmayı çağrıştırıcı, ‘dondurma keyfi ’, ‘dondurma lezzeti’ gibi ifadelerle satılamayacak" ifadelerini kullandı.

ŞİKAYET İÇİN ALO 174 GIDA HATTI

Bakanlığın en önemli görev alanlarından birinin de vatandaşların tarladan sofraya kadar güvenilir gıdaya ulaşımı olduğunun altını çizen Yumaklı, “ALO 174 Gıda Hattı’mızı kurduk. İhbar ve şikâyete en geç 15 gün içinde cevap veriliyor. Halkımızın, şüphelendiği gıda ürünlerini ve yerlerini ALO 174 veya (0 501 174 0 174) olan WhatsApp İhbar Hattımıza bildirmeleri halk sağlığı açısından büyük önem arz ediyor” dedi.

"SAHTEKÂRLARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Üretim, toplu tüketim ve satış yerlerinde 7.500’den fazla gıda denetçisiyle mesai mefhumu gözetmeksizin denetim gerçekleştirdiklerini belirten Yumaklı, "81 İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli gıda denetçilerimiz, halkımızın sağlığıyla oynayanların gözünün yaşına bakmıyor. Sahtekârlara göz açtırmayacağız" diye konuştu.

Kaynak: yeniçağ