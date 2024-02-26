Prof. Dr. Naci Görür'den İzmir depremi hakkında açıklama: 'Çok sayıda gerilmeli fay ile dolu...'

AFAD'ın verilerine göre, Ege Denizi'nde saat 20.09'da yerin 7.77 kilometre derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde ise Van Tuşba'da da 3,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
NACİ GÖRÜR İKİ DEPREMİ DEĞERLENDİRDİ
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili sosyal medya X hesabından bir değerlendirmede bulundu. Görür, mesajında "Ege’de 4,4 deprem oldu. Görece derin bir deprem. Deniz batimetrisinden de görüldüğü gibi KD-GB uzanımlı bir fay üzerinde. Ege Denizi'nin tabanı çok sayıda gerilmeli fay ile dolu" dedi.
VAN DEPREMİ AÇIKLAMASI
Görür Van depremiyle ilgili ise şunları söyledi:
"13 saat önce Van/ Çolpan’da 4,0 deprem oldu. Deprem Erciş ve Karayazı Fay zonları arasında sığ bir deprem. Bu bölge 2011 yılındaki Van Depremi sırasında belirli bir hasar almıştı. Geçmiş olsun, sevgiyle"
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.