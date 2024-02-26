A. Efe Küçük: "Müzik Terapiyi ilk Türkler uyguladı"

Büyük İlgi

Emex Otel’de gerçekleşen programa; Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ahsen Okyar, KBB Kırsal Tarım ve Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Bayrak, e. Kuruçeşme Belediye Başkanı Ali Kahraman, Dr. Halil İbrahim Kahraman, İGSAŞ Planlama ve Lojistik Müdürü Yavuz Çetin, Kültür Okulları Kurucusu Ali Aydemir, Yalova Ü. Dr. Öğretim Üyesi Yunus Özen, e. İSKİ Yönetim Kurulu üyesi Musa Ordu, Ecz. Selçuk Arslan, Çukurovalılar Derneği Başkanı Erdoğan Davut, Körfez Marmara Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Esener Macil, Baykara Makinenin sahibi Hasan Baykara, Endüstri Müh. Mustafa Toka, Eczane Kalfası Hakan Demirel, Mali Danışman Burak Okyar, İnova Model Maket sahibi Cem Küçük, Ahmet Efe’nin yeğenleri; Kerem ve Kaan Okyar, kardeşi Mete Küçük, Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Faruk Kaçar, Makine Müh. Çetin Mut, İGSAŞ Birim Yöneticisi Uğur Karakahya, KBB Kültür İşleri Dairesi Proje sorumlusu Murat Açar, KOÜ Devlet Konservatuarı 2. sınıf öğrencisi İrem Özyurt,

20. konuşmacı

20. Konuşmacı Ahmet Efe Küçük; “Sanatı anlamak veya sanatı icra etmek insan için çok değerlidir. Sanatın herhangi biriyle ilgilenmek gençlere hayata bir adım önde başlama fırsatı verecektir. Gençlerin sanat ile ilgilenmelerinin önündeki engeller kaldırılmalıdır.

Müzik Terapi 6 asır önce Türkler tarafından Hastane ortamında uygulanmış bir tedavi yöntemidir. İnsanın fiziksel ve ruhsal sağlığı tedavi edilir. Müzik terapide; rebap, ud, ney, dombra, çeng gibi enstrümanlar kullanılmaktadır.

Ahmet Efe; Viyolasıyla İnsanların duygu ölçmede kullanmak üzere 3 eser seslendirirken, dinleyiciler neler hissettiklerini açıkladı.

Efe’ye Plaket

İGSAŞ Planlama ve Lojistik Müdürü Yavuz Çetin, KBB Kırsal Tarım Aromatik Bitkiler Koordinatörü Abdullah Köktürk ve Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu birlikte Ahmet Efe Küçük’e plaketini takdim etti.

Efe’ye hediye

Dr. Halil İbrahim Kahraman ve Ayşegül Toka birlikte Ahmet Efe’ye Platformun hediyesini takdim ederken, Ecz. Selcuk Arslan’da Ahmet Efe’ye özel hediyesini verdi.

“Torunun Ahmet Efe” Kitabı

Akça Koca Kültür Platformu Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Ahmet Efe Küçük’ün dedesi Ahsen Okyar “Torunum Ahmet Efe” ismini verdiği 376 sayfalık 79. Kitabını A. Efe Küçük’e takdim etti.