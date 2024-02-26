Anıl Acurman’ın adaylığı düşürüldü mü?

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınlayan Anıl Acurman şu ifadeleri kullandı: “Sevgili hemşehrilerim, 1 Aralık 2023 tarihinde ilçe başkanlığından istifa ettiğime dair dilekçeyi Genel Merkezimize gönderdim. Bunu yerel seçimlerde bir ittifak çatısı altında partimizin haklarını alamama ihtimalimize karşı adaylığımın söz konusu olması durumunu sağlamak üzere yaptım.

İLÇE SEKRETERİ BAŞKANLIK EDİYOR

O tarihten bu yana ilçe sekreterimiz ilçe yönetimine başkanlık etti. Ben resmiyette dilekçemi verdim ama kamuoyu nezdinde ilçe başkanı olarak adlandırılmaya devam ettim. Şahsımın belediye başkan adayı ilan edilmesinin ardından seçim çalışmalarına hızla koyuldum ve henüz 4 gün oldu ki seçim kurulunda partimizce görevlendirilmiş arkadaşlarımıza dahi haber verilmeden, bizi çağırmadan İlçe Seçim Kurulu, sözde bir vatandaşın itirazını değerlendirmiş ve karara bağlamış. Tabii vatandaş kısmı hepimizin malumdur ki sözde. İlçe Seçim Kurulu’nun bu kararını İl Seçim Kurulu yarın değerlendirip, karara bağlayacaktır. Biz hukuken gerekli argümanlarımızı sunarak itirazımızı gerçekleştirdik.

4 GÜNLÜK ÇALIŞMA DAHİ…

Demek ki 4 günlük çalışmamda dahi kentimizi vasat bir anlayışla yöneten ve bu devran böyle gidecek sananlara korku salmışız. Seçimi kazanabileceğimi, dört tane birbirinin zihnen fotokopisi adaya karşı halktan güçlü bir destek bularak aradan sıyrılabileceğimi göstermişim ki bu kadar korktular, adaylığımı düşürtmek için itirazda bulundular.

SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Bu ilçede belediye başkan adaylığı noktasında sadece bana itiraz ettiler. Saadet Partisi adayı Zafer Bey de adaylığını Ocak ayında açıklamıştı, onun da il başkanlığı o zaman sona ermişti ama ona yönelik bir itiraz yapılmadı. Ama Anıl Acurman’ın adaylığını düşürseler bile sanmasınlar ki Cumhuriyet Halk Partisi’ni bu yarıştan çekebilirler. En az Anıl Acurman kadar cevval bir aday belirleriz, hepimiz onun yanında çalışırız. Hukuken adaylığımın korkuları sebebiyle engellenmesi durumunda bile yeni bir aday bildirmek için Mart ayına kadar zamanımız var. Yarın İl Seçim Kurulu’nun vereceği kararı bekliyoruz. Sürecin takipçisiyiz. Gönlünüz ferah olsun. Cumhuriyet Halk Partisi’ni engelleme çabalarının karşısında dimdik duruyoruz.”