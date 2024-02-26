MARMARAKAF bugün kapılarını açıyor

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ), bugünden itibaren özel bir etkinliğe ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi’nin koordinasyonunda ve KOÜ’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Marmara Kariyer Fuarı (MARMARAKAF), kapılarını bugün açıyor. KOÜ’nün yanı sıra 15 üniversitenin de paydaşı olduğu Kariyer Fuarı’nı Kocaeli Valiliği ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de destekliyor.

FUAR İKİ GÜN SÜRECEK

Marmara Kariyer Fuarı’nın açılışı bugün gerçekleşecek. Kocaeli Kongre Merkezi’ndeki programla kapılarını açacak olan fuar için açılış töreni saat 10.00’da gerçekleşecek. İş dünyası ile gençleri buluşturması ve istihdam olanakları açısından büyük imkanların sunulmasının beklendiği MARMARAKAF’ın iki gün boyunca devam edeceği bildirildi.

REKTÖR’DEN GENÇLERE DAVET

Yaklaşık bin kurum ve kuruluşun katılmasının beklendiği, aynı zamanda gençlerin yeni iş imkanları ile buluşması açısından büyük önem verilen Marmara Kariyer Fuarı ile ilgili bir açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, “ Türkiye sanayisine ve ekonomisine katkısı ile ülkemizin öncü kenti olan Kocaeli’dedüzenleyeceğimiz Marmara Kariyer Fuarı ile üniversite öğrencilerini ve mezunlarını iş dünyası ile buluşturmayı amaçlıyoruz. İş dünyası ile gençlerimizin buluşmasında adeta köprü görevi görecek olan fuarımıza ev sahibi Kocaeli Üniversitesi adına tüm gençlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

KARİYER FUARI PROGRAMI (26 ŞUBAT PAZARTESİ)

AKÇAKOCA SALONU

10.00-12.00 Marmara Kariyer Fuarı Açılış Töreni

13.00-14.00 Söyleşi:İnsan Geleceğini Nasıl Kurar (Prof. Dr. İlberORTAYLI)

14.00-15.00 Savunma Sanayiinde Yetenek Yönetimi

- Osman KORKMAZ / STM İşe Alım Grup Lideri

- Başak ÇEVİK / Uzman ASELSAN

- Sümeyye ÖZCAN TUSAŞ Yetenek Kazanım Uzmanı

- Büşra KARATAŞ / HAVELSAN İK Çalışan Deneyim Uzmanı

- Elif GİRGİN / ROKETSAN İşe Alım Lideri

15.00-15.30 Söyleşi (Bahattin Aydın / Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı)

15.30-16.30 Yönetimde Kadın Liderler Paneli (Moderatör: Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu)

- Hülya KAYA / Yalova Valisi

- Nurtaç ARSLAN / Bartın Valisi

- Şöhret PAKİŞ / PolinWaterparks Pazarlama ve İletişim Direktörü

19.00-19.55Söyleşi (Geleceğini Planla / Gri Koç / Gökhan Müftüoğlu)

20.00-20.30 Sponsor Firmalara Plaket Takdimi

20.30-22.00 Konser (Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası)

ÇOBAN MUSTAFA PAŞA SALONU

11.00-11.25 Söyleşi (Şanlı Geçmiş, Şerefli Görev, Saygın Bir Gelecek / Deniz Kuvvetleri Komutanlığı)

12.00-12.50 Söyleşi (Şanlı Geçmiş, Şerefli Görev, Saygın Bir Gelecek / Kara Kuvvetleri Komutanlığı)

14-00-14.25 Söyleşi (Gastronomi ve Mutfak Sanatları Üzerine Söyleşi)

Moderatör: Prof. Dr. Emrah ÖZKUL / Kocaeli Üniversitesi

- Şef Eyüp KÖŞKEROĞLU / Köşkeroğlu Yönetim Kurulu Üyesi

- Simay KAŞIBEYAZ / Kaşıbeyaz Lezzet Grubu Genel Koordinatörü

14.30-14.55 Söyleşi (BOTAŞ Nedir, Ne İş Yapar? BOTAŞ’ta İş ve Staj Fırsatları)

- Serdar KACIR / BOTAŞ İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanı

15.00-15.25 Söyleşi (Deneyim Odaklı Kariyer Yolunda Esnek Çalışma ve Staj Fırsatları)

- Barış BARSAN / Anytime Ürün Direktörü

15.30-15.55 Söyleşi (İnsan Kaynaklarında Fark Yaratan Gerçekler&İnsan Kaynakları ve İletişim)

- Hülya SAYAN ÇAKIR / İnsan Kaynakları Müdürü Esan Akümülatör Malzemeleri A.Ş.

16.00-16.25 (Panel / ABB& Sürdürülebilirlik)

- Özgür HİZARCI / Elektrifikasyon Servis Lokal Divizyon Müdürü

- Fatih DİNÇ / Hareket Servis Lokal Divizyon Müdürü

16.30-16.55 Söyleşi (Kariyer Hedefim: Geleceğe Anı Bırakmak)

- Ünal TURAN / Sosyal Medya Fenomeni

17.00-17.25 Söyleşi (İşin Geleceği ve Coworking Alanlarında Çalışma)

- Deha ÇUN / Danışman Freelancer

17.30-18.30 Panel (Şampiyon Kariyerler)

Moderatör: Dr. Öğretim Üyesi Utku GÖNENE

- Ali Eren DEMİREZEN / Avrupa Ağır Sıklet Boks Şampiyonu

- Yasemin Adar YİĞİT / Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Güreş Şampiyonu

- Habibe AFYONLU / Dünya Judo Şampiyonu

SELİM SIRRI PAŞA SALONU

11.30-11.55 Söyleşi (Fikirlerin Kariyere Dönüşsün: Projecilik ve Avrupa Birliği Projeleri)

- Mustafa GİNESAR / Kocaeli Valiliği Avrupa Birliği ve Dış ilişkiler Sorumlusu

12.00-12:30 Söyleşi (Başarılı Kariyer-Merak İlişkisi)

- Halit AKÇAL / Genel Koordinatör BekkiGroup/Beksan Nail &WireCo.

13.00-13.25 (Söyleşi / Oyuncu Kariyer)

Moderatör: Belgin DEMİR

- Gürkan UYGUN / Tiyatro Oyuncusu

13.30-13.55 (Söyleşi / TurkishTechnic Yerdeki Güç: MRO Sektörü)

- Uğur GİRGİN / TurkishTechnic İnsan Kaynakları Uzmanı

- Yakup Koray ÇETİN / TurkishTechnic İnsan Kaynakları Uzmanı

14-00-14.25 Söyleşi (Haydi Biraz Cesaret: Sen Değişirsen Dünya Değişir)

- Ahmet BAHÇECİ / CEO -BiohumusSweden

(Organik Atıkları Toprağa Dönüştürüyoruz)

- Thomas Storsjö / CEO -Biocompost

14.30-14.55 Sunum (Dijital Genç Yapay Zekâ Ekosistemi İle Geleceğimizi Şekillendiriyoruz)

- Cumhurbaşkanlığı Digital Dönüşüm Ofisi

16.10-16.55 Atölye (Kariyer Yolculuğu İnşa Atölyesi)

- Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi

15.00-16.00 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Anlatıyor: “'Ulusal Staj Programı'nda İstediğin Stajı Yakalayabilmenin İpuçları”

17.00-17.25 Söyleşi (Eyvah Mezun Oluyorum)

- Elif ÖZGÜRÜN / Anadolu Yetenek Akademisi İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinatörü

17.30-17.55 Söyleşi (Yurt Dışı Eğitim ve Kariyer Fırsatları)

- Sibel YILMAZ / Yönetici Edu Map Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık ve Kariyer Merkezi

18.00-18.55 Panel (Dünyada ve Türkiye’de Zeytincilik ve Geleceği)

- Prof. Dr. Abdullah SOYKAN / Balıkesir Üniversitesi,

- Dr. Öğr.Üyesi Tuğba Öncül ARABACIGİL / Balıkesir Üniversitesi