Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'de H.A. (55) yönetimindeki Kamil Koç firmasına ait 34 EHC 916 plakalı yolcu otobüsü İzmir-Ankara kara yolu Halilbeyli Kavşağı'nda Abdullah Demir'in (32) kullandığı 48 BY 621 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle otomobil ve otobüs yaklaşık 200 metre sürüklendi.
İhbar üzerine olay yerine İzmir ve Manisa'dan ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Demir ile yolcu konumundaki H.D. (31), M.E. (61) ve E.D. (23) yaralandı.
İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ile H.D.'yi bulundukları yerden çıkardı.
Olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Abdullah Demir yaşamını yitirdi. H.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Jandarma, otobüs sürücüsü H.A.'yı gözaltına aldı.
Öte yandan firma tarafından bölgeye gönderilen başka bir otobüsle yolcular seferlerine devam etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.