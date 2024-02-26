"Kamudaki doktor sayısı yetersiz"

Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Sağlık Bakanlığı’na 2024 yılı için, 11 trilyonluk merkezi yönetim bütçesinin yalnızca yüzde 6.6’sının (732 milyar TL) ayrıldığını anımsatan Emir, bakanlığın 2023 verilerine göre de halk sağlığını ilgilendiren pek çok başlıkta hedeflerin tutturulamadığına dikkat çekti. Emir, Ekim 2022 verilerine göre, bakanlık bünyesinde 78 bin 620 doktorun istihdam edildiğini ancak bu sayının Ekim 2023’te 71 bin 725’e düştüğüne açıkladı.
Nitelikli sağlık hizmetinin nitelikli personelle verildiğini belirten Emir, “İktidarı bir an önce ‘giderlerse gitsinler’ şeklindeki bakış açısını bir kenara koymaya, bu konuda ciddi önlemleri hayata geçirmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kaynak: CUMHURİYET
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.