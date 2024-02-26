Gelir İdaresi, kiracılara vergi bildirimi için çağrı yaptı!

Bu çağrıyla mülk sahipleri ile kiracıların kira gelirleri karşılaştırılarak vergi kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kiracıların vergi bildirimini yapabilmesi için Gelir İdaresi Başkanlığı, dijital vergi dairesi üzerinden bir form sunuyor. Bu form aracılığıyla kiracılar, kiraya ilişkin bilgilerini kolayca doldurarak vergi dairesine bildirimde bulunabilecekler. İşte haberin merak edilen tüm detayları…

Gelir İdaresi'nden uyarı: Vergi bildirimi yapmayanlar ceza alabilir

Gelir İdaresi Başkanlığı yetkilileri, kiracıların vergi bildirimini yapmamaları durumunda cezai yaptırımlarla karşılaşabileceklerini belirtiyor. Bu nedenle, kiracıların çağrıya uyarak vergi bildirimlerini zamanında yapmaları önem taşıyor.

Gelir İdaresi, kiracılara yönelik yoklama ve bilgilendirme çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor. Potansiyel kiracıların adresleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verileri ve TÜİK istatistiklerinden yararlanılarak belirleniyor.

Kiracılara yardımcı olacak adımlar atılıyor

Gelir İdaresi Başkanlığı, kiracıların vergi bildirimini yapmalarına yardımcı olmak amacıyla görüşme mektupları bırakıyor ve dijital platformlar aracılığıyla bildirim yapma imkanı sunuyor. Bu adımlarla vergi beyanının doğru ve eksiksiz bir şekilde yapılması hedefleniyor.

Gelir İdaresi kiracılardan vergi bildirim formu doldurmalarını istedi

Kiracılar, vergi bildirimlerini yapabilmek için Dijital Vergi Dairesi'ne (https://dijital.gib.gov.tr) kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak "Kira Bildirim Formu"nu doldurabilirler. Formda kiracıya, mülk sahibine ve taşınmaza ilişkin bilgilerin doldurulması gerekiyor.

Gelir İdaresi, vergi beyanının doğru ve eksiksiz yapılmasını istiyor

Gelir İdaresi, kiracılardan vergi bildirimini doğru ve eksiksiz bir şekilde yapmalarını istiyor. Bu sayede vergi kayıplarının önüne geçilecek ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele edilebilecek. Kiracılar, bildirimlerini zamanında ve doğru bir şekilde yaparak vergiye olan katkılarını sağlayabilirler.