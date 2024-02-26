Dolar ve euro güne nasıl başladı?

26 Şubat 2024 verilerine göre, Döviz piyasasında Dolar/TL, 31,09 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL 33,65 civarında hareket ediyor. Sterlin/TL 39,39 Frank/TL 35,30 seviyelerinden işlem görüyor.
Güncel döviz satış fiyatları;
Dolar 31,09 lira
Euro 33,65 lira
Sterlin 39,39 lira
Rus Rublesi 0,33 lira
İsviçre Frangı 35, 30 liradan el değiştiriyor.
Kaynak: PARA DURUMU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.