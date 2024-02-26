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İşte 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları kadar oldu? Gram altın fiyatı ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 26 Şubat 2024 altın fiyatları...

İşte 26 Şubat 2024 altın fiyatları... mask

26 Şubat 2024’de ons altın fiyatı 2033 dolardan, gram altın ise 2044  liradan el değiştiriyor.  

26 Şubat 2024 altın alış-satış fiyatları

Gram altın

Alış: 2.044,66 lira

Satış: 2.045,04 lira

Çeyrek altın

Alış: 3.382,60 lira

Satış: 3.458,73 lira

Yarım altın

Alış: 6.744,06 lira

Satış: 6.917,46 lira

Tam altın

Alış: 13.530,40 lira

Satış: 13.792,60 lira

Cumhuriyet altını

Alış: 14.019,00   lira

Satış: 14.231,00 lira

Kaynak: PARA DURUMU
# cumhuriyet, 2024

26 Şub 2024 - 09:15 - Ekonomi

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