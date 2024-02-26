26 Şub 2024 - 09:19 - Gündem

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sözleşmeli personel ilanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre istihdam edilmek üzere 8 Bin sözleşmeli personel alımı yapılacak.