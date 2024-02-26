DEPRESYON VE ANKSİYETE İLE MÜCADELE EDEN VİTAMİN İKİLİSİ: K2 + D3

Çeviri editörlüğünü Nurçin Çağlar‘ın yaptığı Kendine Ait Bir Zihin kitabında göreceğiniz üzere önerilen depresyon ve anksiyete ile başa çıkma yolu bizim 12 yıldır uyguladığımız beslenme ve yaşam tarzıyla örtüşüyor. Kitapta önerilen takviyelerden D ve K2 vitaminlerini biz yaklaşık 10 yıldır düzenli olarak kilomuza uygun dozlarda kullanıyoruz. (Bkz: @a.okancaglar )

“Dünyada en az 350 milyon kişinin depresyondan muzdarip olduğu tahmin ediliyor. Buna genelde anksiyete (kaygı) de eşlik ediyor. Bu sorunlarla doktorunuza başvurduğunuzda bir antidepresan reçetesiyle ayrılıyorsunuz. Antidepresanlar yardımcı olabilseler de pek çok yan etkileri söz konusu.

Eğer doktorunuz daha proaktifse size D vitamini testi yaptırır ve size D vitamini önerir. Bu bilgiye sahipse bile yine de atladığı bir nokta var. Doktorlar genelde bir vitaminin depresyon ve anksiyete savaşımındaki etkisini göz ardı ediyorlar.

Çoğu doktor K vitaminini sadece kan pıhtılaşmasıyla ilgili durumlarda aklına getiriyor. Bulunmasından bu yana K vitamini ailesinden 5 değişik bileşik belirlenmiş. Bunlardan belki de en etkili olan K2 vitamini. Vücudun çeşitli dokularında bu vitamine bağımlı olan proteinler var. Beyin dokusu da bu vitamini kullanıyor. K2 vitamini beyni çalışması için ihtiyacı olan protein ve yağlarla besliyor. Bu şekilde de depresyon ve anksiyete üzerinde etkili oluyor.

Depresyondan ve anksiyeteden muzdaripseniz günlük D vitamini dozunuza K2 vitamini de ekleyerek mücadelenizi sürdürebilirsiniz.”

Dr. Adria Schmedthorst

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Sağlıklı Yaşıyoruz

İllüstrasyon: @bilgekeysan

Not: @drbaybarsturel ve @dr.zulfikardaneoglu ‘na göre Warfarin etken maddeli kan sulandırıcı kullananlara K2 önerilmiyor.

Kaynaklar:

(1) https://easyhealthoptions.com/vitamin-duo-beats-depression-anxiety/

(2) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24108469/