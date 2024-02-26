Doğan Erol’un 84 yaşındaki annesi Meryem Erol hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 3 ay yoğun bakımda kalan Erol son günlerini evinde geçiriyordu. İki çocuk sahibi merhumenin cenazesi bugün (26.02. 2024 Pazartesi) öğle namazına müteakip Bahçecik Merkez Camiinden kaldırılarak Bahçecik Mezarlığında toprağa verilecek.
- Asayiş
Doğan Erol’un acı günü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı, eski Bahçecik Belediye Başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube yönetim kurulu üyesi Doğan Erol annesini kaybetti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.