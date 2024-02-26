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Doğan Erol’un acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi eski Destek Hizmetleri Daire Başkanı, eski Bahçecik Belediye Başkanı ve İlim Yayma Cemiyeti Kocaeli Şube yönetim kurulu üyesi Doğan Erol annesini kaybetti.

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Doğan Erol’un acı günü mask

Doğan Erol’un 84 yaşındaki annesi Meryem Erol hayata gözlerini yumdu. Yaklaşık 3 ay yoğun bakımda kalan Erol son günlerini evinde geçiriyordu. İki çocuk sahibi merhumenin cenazesi bugün (26.02. 2024 Pazartesi) öğle namazına müteakip Bahçecik Merkez Camiinden kaldırılarak Bahçecik Mezarlığında toprağa verilecek.
# 2024, çocuk

26 Şub 2024 - 09:39 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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