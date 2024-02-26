Sapanca’da Rose Garden Bungalov tercih noktası

TEK KATLI KÜÇÜK, SEVİMLİ VE KONFORLU

Bungalov evlere olan talep her geçen gün artıyor. Bu evlerin kendine özgü yapıları, butik tarzları ve kişiye özel alanlar sunabilmesi popülerliğini giderek artırmasına da olanak tanıyor. Bungalov, genellikle tek katlı ve tek bir yapıya sahip olan, genellikle doğada huzurlu bir ortamda yer alan küçük ve sevimli bir ev tipi olarak öne çıkıyor. Bungalov evler, çoğunlukla ahşap veya taş gibi doğal malzemelerden yapılıyor. Genellikle büyük bahçeler veya ormanlık alanlar içinde yer alıyor.

DOĞAYLA İÇ İÇE VE HUZUR VERİYOR

Ülkemizde bungalov evler, doğayla uyumlu bir yaşam tarzını tercih edenler tarafından popüler hale geldi. Bungalov evler, genellikle tek katlı olması nedeniyle yaşam alanlarının daha kompakt olmasını sağlıyor. Bungalov evlerde genellikle geniş pencereler ve açık teraslar bulunur, böylece doğal ışık ve manzaradan maksimum düzeyde yararlanma olanağı elde ediliyor. Ayrıca, doğayla iç içe olma konusundaki özelliği nedeniyle, bungalov evler genellikle sakinlik, huzur ve doğal güzelliklerin tadını çıkarmak isteyenler tarafından tercih ediliyor.

SAPANCA’DA PARLAYAN BİR YILDIZ

Bungalov evler Türkiye’nin neredeyse tamamına yayılmış şekilde turizm faaliyetlerinde konaklama amacıyla kullanılıyor. En çok yoğunlaştığı yerler ise bölgemizde yer alan Sakarya’ya bağlı Sapanca İlçesi ile, Kocaeli Kartepe İlçesi’ne bağlı Maşukiye’de olmak üzere Doğu Karadeniz Bölgesi’nde de bungalovlara talepler her geçen gün artıyor. Sapanca’da farklı bir şekilde doğa ile iç içe olarak yapılan Rose Garden Bungalov Tesisi müşteri memnuniyeti nedeniyle öne çıkan yer oluyor.

ROSE GARDEN BUNGALOV TESİSİ ÇOK FARKLI

Üçgen görünümlü ahşap malzemeden yapılan otel ve konaklama şeklinde tam müstakil olarak hizmet veren, istendiğinde oda kahvaltı seçeneği olan, içinde doğal gazla ısıtmanın sağlandığı ve kliması bulunan, 3X5 büyüklüğünde 36 derece sıcaklıktaki bağımsız havuzu, barbeküsü, şömine sobası, jakuzisi, ücretsiz otoparkı, jeneratörü, su deposu, ücretsiz interneti bulunan aynı zamanda Sapanca Villa ve Bungalov İşletmecileri Derneği (SAVİBU) üyesi olan Rose Garden Bungalov Tesisi 200 metre sosyal alana sahip olma özelliğiyle de misafirlerini ağırlıyor. Aileye uygun bu tesiste misafir olmak için 0 850 242 14 74 veya 05330544861 iletişim numarasını aramanız yeterli olacak.