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Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu

Derince’deki cami dernek temsilcileri Başkan Aygün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen programda bir araya geldi

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Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu mask
Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişareye verdiği önem doğrultusunda bu kez ilçedeki cami dernek yöneticileri ile bir araya geldi. Yelken Kafe Toplantı Salonu’nda gerçekleşen programa AKP Derince Belediye Başkan Adayı İbrahim Şirin ve Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin de katıldı. Programa katılımları dolayısıyla cami dernek temsilcilerine teşekkür eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beş yıllık süreçte hizmete sundukları projelerle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
Cami Dernekleri Başkan Aygün’ün konuğu oldu
# büyük, AKP

26 Şub 2024 - 10:16 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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