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Başkan Aygün eğitim camiasının yanında

Eğitime yönelik projeleri daima destekleyen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Utku Anaokulu ile Abidin Pak İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret etti

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Başkan Aygün eğitim camiasının yanında mask
Başkan Aygün eğitim camiasının yanında
Başkan Aygün eğitim camiasının yanında
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Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, eğitime verdiği önem doğrultusunda ilçedeki okulları ziyaret etmeye devam ediyor. Başkan Aygün bu kapsamda ilk olarak Utku Anaokulu Fen ve Doğa Atölyesi'nin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Derince Kaymakamı Mustafa Demirelli ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Erin’in de iştirakiyle gerçekleşen programda Utku Anaokulu Fen ve Doğa Atölyesi'nin açılışı gerçekleşti. Başkan Aygün bu programın ardından Abidin Pak İlk ve Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul idarecileri ve öğrencilerle bir araya geldi.
# eğitim

26 Şub 2024 - 10:17 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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