Bu yıl 100 milyon yolcuyu uçuracak

2023’te yüzde 22 artışla 96 milyon yolcuya hizmet veren TAV Havalimanları cirosunu da yüzde 25 artırarak 1.3 milyar euro’ya çıkardı. Şirket bu yıl cirosunun 1.5 milyar euro’yu aşmasını bekliyor. TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı (CEO) Serkan Kaptan, “ Türkiye’de ve yurtdışında işlettiğimiz neredeyse tüm havalimanlarımızda 2023’te yolcu trafiği çift haneli arttı. Özellikle dış hat yolcumuz yüzde 25 artarak 63 milyona ulaştı” dedi.

Almatı’da yeni terminal

Şu an Antalya, Ankara ve Almatı’da yaklaşık 1.2 milyar euro’luk yatırım yaptıklarını dile getiren Kaptan, şöyle devam etti: “Şirketin geleceğini oluşturmak üzere 2021 ile 2025 arasında ön kira ödemeleri ve satın almalarla birlikte 2.5 milyar euro’luk bir yatırım programını hayata geçirdik. 2024’te Almatı, 2025’te de Antalya ve Ankara’da yeni terminallerin devreye girmesiyle ciddi bir kapasite artışı elde edeceğiz. Yolcu memnuniyeti ve ticari gelirlerimizde önemli bir artış olacak.”

20 milyarlık 2042 hedefi

Avrupa Havalimanları Konseyi yönetim kurulunda da yer alan Kaptan, havacılığın küresel ölçekte büyümeye devam edeceğini ve bu büyümeden pay almak için avantajlı olduklarını söyledi. Kaptan, “Bu yıl 9.7 milyar olarak öngörülen küresel yolcu trafiği 2042’de 20 milyara ulaşacak. Türkiye en büyük yedinci havacılık pazarı konumunda. 2050’lere gelirken Britanya ve Japonya gibi ülkeleri geride bırakarak altıncı sıraya yükselecek” dedi.

Kaynak: MİLLİYET