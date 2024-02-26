Başiskele'de 1880 m² arsa mahkemeden satılıktır(çoklu satış)

T.C.KOCAELİ4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/42 SATIŞ



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/42 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş.YENİKÖY Mahalle, 164 Ada, 4 Parsel, taşınmaz arsa

Yüzölçümü : 1.880 m2 Kıymeti : 17.860.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu : 1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planında Ticaret Alını kapsamında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:00

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Başiskele İlçe, Ş.YENİKÖY Mahalle, 159 Ada, 4 Parsel, taşınmaz arsa

Yüzölçümü : 2.613 m2 Kıymeti : 26.130.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Uygulamalı İmar Planında Ticaret Alını kapsamında kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/04/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 10/04/2024 - 14:25 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2024 - 14:25

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2024 - 14:25

23/02/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.