Gebze Belediyesine ait 5137 m² alan kiraya verilecektir

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GEBZE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Kirazpınar Mah. Yeni Bağdat Cad. 6415/4 Parsel, No: 656’ da bulunan 5.137 m2 tescilsiz alanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü artırma suretiyle ihale edilerek kiraya verilecektir.

İhale 07/03/2024 Perşembe günü saat 11:00’ de Hacı Halil Mah. Şehit Numan Dede Cad. No:5, Gebze Belediyesi Ek Hizmet Binası Encümen Toplantı Odasında, Belediyemiz Encümenince yapılacaktır.

Alanın kiralama süresi 3 yıl olup, yıllık muhammen kira bedeli 590.000,00.-TL+KDV’ dir. 2’inci ve 3’üncü yıllar kira artışı güncellenecek olup Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanan TÜFE Endeksinin “oniki aylık ortalamalara göre artış oranı” esas alınarak artırılacak ve kiracıya tebliğ edilecektir. Geçici teminatı 17.700,00-TL’ dir.

İHALEYE GİRMEK İÇİN İSTENİLEN BELGELER; Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi veya Esnaf Sanatkarlar Odası Belgesi, (Tüzel) Noter Tasdikli İmza Sirküleri, Vekil ise Vekaletname, Vergisi borcu olmadığına dair belge. (Tüzel) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair yazılı beyanı, Kanuni ikametgahı (Gerçek Kişi) – Adres beyanı (Tüzel Kişi) Ticaret Odası Geçici Teminat, Belediyeye borcu olmadığına dair belge, Dosya alındı makbuzu.

İhaleye ait şartname ve ihale dosyası mesai saatleri içinde Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’nden ücretsiz görülebilir ve 2.000.00.-TL karşılığında temin edilir.

İstekliler, şartname ve ekleri doğrultusunda hazırlayacakları yukarıdaki evrakları usulüne uygun bir dilekçe ile en geç 04/03/2024 Pazartesi günü saat 16:00’ya kadar örneğine uygun dilekçe ile birlikte, kapalı zarf içinde elden İşletme ve İştirakler Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Teklifler ihale dosyası içinde yine kapalı zarf içinde elden teslim edilecektir.

Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce bile olsa, dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.