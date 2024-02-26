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Göztepe, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı

Göztepe, Trendyol 1. Lig'de en yakın rakibi Kocaelispor ile arasındaki puan fakını 5’e çıkararak ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

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Göztepe, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı mask

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde konuk olduğu Adanaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti. İzmir ekibinin ligde en yakın rakibi  Kocaelispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla noktaladı. Bu sonuçların ardından Göztepe, Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Göztepe’nin golcüsü asistlerine devam ediyor

Göztepe’nin Club Athletico Paranaense’den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi’nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi.
# Kocaelispor

26 Şub 2024 - 10:46 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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