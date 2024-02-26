Göztepe, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı

Göztepe, Trendyol 1. Lig’in 24. hafta mücadelesinde konuk olduğu Adanaspor’u 3-0 mağlup ederek puanını 49’a yükseltti. İzmir ekibinin ligde en yakın rakibi Kocaelispor ise Keçiörengücü ile deplasmanda 2-2 berabere kalarak haftayı puan kaybıyla noktaladı. Bu sonuçların ardından Göztepe, Kocaelispor ile arasındaki puan farkını 5'e çıkararak, ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.
Göztepe’nin golcüsü asistlerine devam ediyor
Göztepe’nin Club Athletico Paranaense’den kadrosuna kattığı forvet oyuncusu Romulo Cardoso, İzmir ekibiyle çıktığı üçüncü lig maçında da gole doğrudan katkı vermeyi başardı. 22 yaşındaki oyuncu, Adanaspor maçının 21. dakikasında Billel Messaoudi’nin farkı ikiye çıkaran golünün asistini yaparak sarı-kırmızılı formayla şimdiye kadar toplamda 2 asist, 1 gollük performans sergiledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.