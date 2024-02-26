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STAJ MAĞDURLARI CUMHURBAŞKANINDAN MÜJDE ALDI          

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları için çok önemli bir gelişme yaşandı. Adana’da miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, staj mağdurlarının staja müjde, çırağa müjde tezahüratlarına “vereceğiz” diye cevap verdi.

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STAJ MAĞDURLARI CUMHURBAŞKANINDAN MÜJDE ALDI           mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yerel seçim için Adana’da miting yaptı. Konuşma yaptığı sırada Akdeniz Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduru üyeleri hep bir ağızdan staja müjde, çıraklığa müjde diye bağırıp sözünü kesti. Topluluğun ısrarı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vereceğiz… Daha ne müjdeler vereceğiz diye karşılık verdi. Staj mağdurlarını heyecanlandıran bu gelişme Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Resmi X hesabından video olarak duyuruldu. 

Paylaşım şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz."

Adana programında arkadaşlarımızın "staja müjde", "çırağa müjde" ifadelerine karşılık Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ağzından "Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz" sözünü duyduk.

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, seçim

26 Şub 2024 - 10:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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