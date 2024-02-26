STAJ MAĞDURLARINA CUMHURBAŞKANINDAN MÜJDE!    

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yerel seçim için Adana’da miting yaptı. Konuşma yaptığı sırada Akdeniz Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduru üyeleri hep bir ağızdan staja müjde, çıraklığa müjde diye bağırıp sözünü kesti. Topluluğun ısrarı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vereceğiz… Daha ne müjdeler vereceğiz diye karşılık verdi. Staj mağdurlarını heyecanlandıran bu gelişme Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Resmi X hesabından video olarak duyuruldu.
Paylaşım şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz."
Adana programında arkadaşlarımızın "staja müjde", "çırağa müjde" ifadelerine karşılık Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ağzından "Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz" sözünü duyduk.
?SON DAKİKA !!! Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Staja müjde Çırağa müjde diye slogan atan gruba “ Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz dedi” Hayırlı olsun@tgrthabertv @cnnturk @HaberturkTV @nowhaber @ntv @trthaber @tele1comtr @aydindenge#StajÇıraklığıBizeSorsanıza pic.twitter.com/bS8IdUzgCY
— İzmir Staj ve Çıraklık Mağdurları Derneği (@staj_dernegi) February 25, 2024
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Vatandaş Rıza - Adana yüzüne bakmadı istediği oyu alamadı.arkasina baka baka gidiyor.sana akp ne oy yok Adaan merkez akp yi sevmez.
Kedidir O Kedi - pisttttt mundar pis sefil kedi pisttttt
Kandirali - Seçim yakın.Staj mağduriyeti yıllardır var.Hele bir oyları alın,sonra unutursunuz
Ebu Hanzala - Kademe bekliyoruz oyumuz kademeye
Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Malum kişi 70 yaşına girmiş biride feste yorum yapmış tez zamanda sevdiklerine kavuşursun diye öbür tarafa git diye yorum yapmış bravo tebrikler amin amin amin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.