26 Şub 2024 - 10:50- Gündem G:

STAJ MAĞDURLARINA CUMHURBAŞKANINDAN MÜJDE!    

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları için çok önemli bir gelişme yaşandı. Adana’da miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, staj mağdurlarının staja müjde, çırağa müjde tezahüratlarına “vereceğiz” diye cevap verdi.

DİLEK COŞGUN
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STAJ MAĞDURLARINA CUMHURBAŞKANINDAN MÜJDE!     mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yerel seçim için Adana’da miting yaptı. Konuşma yaptığı sırada Akdeniz Staj ve Çıraklık Sigortası Mağduru üyeleri hep bir ağızdan staja müjde, çıraklığa müjde diye bağırıp sözünü kesti. Topluluğun ısrarı karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vereceğiz… Daha ne müjdeler vereceğiz diye karşılık verdi. Staj mağdurlarını heyecanlandıran bu gelişme Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu Resmi X hesabından video olarak duyuruldu. 

Paylaşım şöyle: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan: "Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz."

Adana programında arkadaşlarımızın "staja müjde", "çırağa müjde" ifadelerine karşılık Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın ağzından "Vereceğiz, daha ne müjdeler vereceğiz" sözünü duyduk.

# Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, seçim

26 Şub 2024 - 10:50 - Gündem

Mahreç  Dilek Coşgun

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Yorumlar

(5)
04

Vatandaş Rıza - Adana yüzüne bakmadı istediği oyu alamadı.arkasina baka baka gidiyor.sana akp ne oy yok Adaan merkez akp yi sevmez.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 12:14
05

Kedidir O Kedi - @Vatandaş Rıza 04 nolu yoruma cevabı: pisttttt mundar pis sefil kedi pisttttt

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 14:03
03

Kandirali - Seçim yakın.Staj mağduriyeti yıllardır var.Hele bir oyları alın,sonra unutursunuz

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 11:45
01

Kuvayi̇ Mi̇lli̇ye - Malum kişi 70 yaşına girmiş biride feste yorum yapmış tez zamanda sevdiklerine kavuşursun diye öbür tarafa git diye yorum yapmış bravo tebrikler amin amin amin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 26 Şubat 11:00
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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